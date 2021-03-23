23 березня відзначають День цуценяти. На честь свята українські прикордонники розповідають про своїх вірних товаришів та колег – собак, які служать на кордоні.

У Державній прикордонній службі України є навчальний заклад, де тренують чотирилапих "фахівців". Його назва – Кінологічний навчальний центр.

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З цуценят вирощують службових собак / Фото КНЦ

Щороку в розпліднику навчального центру на світ з'являється близько 60 цуценят. З цих маленьких клубочків вирощують справжніх охоронців державних рубежів.



Так тренують майбутніх псів-прикордонників / Фото КНЦ

В руках досвідчених інструкторів центру чотирилапа малеча стає справжньою "грозою" усіх контрабандистів, – розповідають кінологи.

Прикордонники починають навчати своїх помічників досить рано. Але малюки не тільки виконують команди, а й граються, бігають, перетягують канати й насолоджуються життям, як усі дітлахи.



У навчальному центрі є собаки різних порід / Фото КНЦ

Аби виховати надійних та сміливих охоронців кордону, з цуценятами починають займатися з двомісячного віку. А за рік незграбні кудлаті вихованці стають сміливими та надійними помічниками прикордонників, – повідомляють у навчальному центрі.

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Малюки в центрі не тільки навчаються, а й граються / Фото КНЦ

23 березня Національний день цуценяти у США та Європі.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Подивіться відео з цуценятами на сторінці Кінологічного навчального центру у фейсбуці.