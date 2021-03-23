Українські прикордонники показали своїх цуценят: милі фото
23 березня відзначають День цуценяти. На честь свята українські прикордонники розповідають про своїх вірних товаришів та колег – собак, які служать на кордоні.
Джерело:КНЦ
У Державній прикордонній службі України є навчальний заклад, де тренують чотирилапих "фахівців". Його назва – Кінологічний навчальний центр.
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З цуценят вирощують службових собак / Фото КНЦ
Щороку в розпліднику навчального центру на світ з'являється близько 60 цуценят. З цих маленьких клубочків вирощують справжніх охоронців державних рубежів.
Так тренують майбутніх псів-прикордонників / Фото КНЦ
В руках досвідчених інструкторів центру чотирилапа малеча стає справжньою "грозою" усіх контрабандистів, – розповідають кінологи.
Прикордонники починають навчати своїх помічників досить рано. Але малюки не тільки виконують команди, а й граються, бігають, перетягують канати й насолоджуються життям, як усі дітлахи.
У навчальному центрі є собаки різних порід / Фото КНЦ
Аби виховати надійних та сміливих охоронців кордону, з цуценятами починають займатися з двомісячного віку. А за рік незграбні кудлаті вихованці стають сміливими та надійними помічниками прикордонників, – повідомляють у навчальному центрі.
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Малюки в центрі не тільки навчаються, а й граються / Фото КНЦ
23 березняНаціональний день цуценяти у США та Європі.
Подивіться відео з цуценятами на сторінці Кінологічного навчального центру у фейсбуці.
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