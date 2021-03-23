Украинские пограничники показали своих щенков: милые фото
23 марта отмечают День щенка. В честь праздника украинские пограничники рассказывают о своих верных товарищах и коллегах – собаках, которые служат на границе.
Источник:КНЦ
В Государственной пограничной службе Украины есть учебное заведение, где тренируют четвероногих "специалистов". Его название – Кинологический учебный центр.
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Из щенков выращивают служебных собак / Фото КНЦ
Ежегодно в питомнике учебного центра на свет появляется около 60 щенков. Из этих маленьких клубочков выращивают настоящих охранников государственных рубежей.
Так тренируют будущих собак-пограничников / Фото КНЦ
В руках опытных инструкторов центра четырехлапые малыши становится настоящей "грозой" всех контрабандистов, – рассказывают кинологи.
Пограничники начинают обучать своих помощников достаточно рано. Но щенки не только выполняют команды, но и играют, бегают, перетягивают канаты и наслаждаются жизнью, как все дети.
В учебном центре есть собаки разных пород / Фото КНЦ
Чтобы воспитать надежных и смелых охранников границы, со щенками начинают заниматься с двухмесячного возраста. А через год неуклюжие косматые воспитанники становятся смелыми и надежными помощниками пограничников, – сообщают в учебном центре.
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Малыши в центре не только учатся, но и играют / Фото КНЦ
23 мартаНациональный день щенка в США и Европе.
Посмотрите видео с щенками на странице Кинологического учебного центра в фейсбуке.
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