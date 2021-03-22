Внешность этого щенка сложно не запомнить. Природа наградила малыша роскошными усами, нарисованными на мордочке.

Судьба малыша складывалась печально: девочку нашли брошенной в коробке. Но сейчас этот неординарный малыш живет в новой семье, которая очень его любит.

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Сотрудники Аризонского гуманного общества нашли щенка брошенным в коробке. У малышки очень необычный окрас – на ее морде "нарисованы" пышные черные усы.

Однако предыдущим владельцам было все равно на необычную внешность щенка. К сожалению, они выбросили его на улицу.

Специалисты утверждают, что щенок является метисом боксера и вряд ли он провел на улице длительное время. Когда девочку спасли, она выглядела домашней и ухоженной.

Благодаря Аризонскому гуманному обществу щенок нашел новый дом. Девочку назвали Мисс Мустакия (от английского "mustache", что значит усы – 24 канал).