Пышные черные усы: в США спасли щенка, внешность которого вас удивит
Внешность этого щенка сложно не запомнить. Природа наградила малыша роскошными усами, нарисованными на мордочке.
Источник:People
Судьба малыша складывалась печально: девочку нашли брошенной в коробке. Но сейчас этот неординарный малыш живет в новой семье, которая очень его любит.
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Сотрудники Аризонского гуманного общества нашли щенка брошенным в коробке. У малышки очень необычный окрас – на ее морде "нарисованы" пышные черные усы.
Однако предыдущим владельцам было все равно на необычную внешность щенка. К сожалению, они выбросили его на улицу.
Специалисты утверждают, что щенок является метисом боксера и вряд ли он провел на улице длительное время. Когда девочку спасли, она выглядела домашней и ухоженной.
Благодаря Аризонскому гуманному обществу щенок нашел новый дом. Девочку назвали Мисс Мустакия (от английского "mustache", что значит усы – 24 канал).
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