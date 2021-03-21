В Бразилии бездомный пес пришел в клинику просить о помощи: трогательная история
Интересный случай произошел в бразильском муниципалитете Жуазейро-ду-Норти. В местную ветклинику, хромая, зашел бездомный пес.
Источник:Daily Mail
Когда врачи обратили внимание на неожиданного посетителя, пес показал им больную лапу. Коготь на ней врос в мягкие ткани. Ветеринары решили обследовать собаку.
Читайте Музеи собак, куда вы можете прийти со своим любимцем или усыновить животное
Худой бездомный пес зашел в клинику / Фото Daily Mail
Кроме проблемы с когтем, в четвероногого нашли раковую опухоль. Собаку прооперировали и провели ей курс химиотерапии.
Сейчас пес чувствует себя прекрасно, он стал активным и энергичным. Временно собаку забрала к себе врач Дейс Сильва. Пес будет жить у нее, пока не завершится курс химиотерапии.
Неравнодушные люди собирают средства на лечение собаки в социальных сетях. Сейчас волонтерам удалось собрать 713 долларов.
Уже несколько человек звонили в клинику и хотели забрать пса. Однако пока никто не пришел, чтобы познакомиться с ним лично.
Камеры наблюдения в ветеринарной клинике Vet VIP зафиксировали момент, когда пес пришел просить о помощи.
Интересно Собака-лев: где живет самый красивый в мире тибетский мастиф
Посмотрите, как умный бездомный пес пришел к врачам:
Поделиться новостью