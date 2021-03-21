Интересный случай произошел в бразильском муниципалитете Жуазейро-ду-Норти. В местную ветклинику, хромая, зашел бездомный пес.

Когда врачи обратили внимание на неожиданного посетителя, пес показал им больную лапу. Коготь на ней врос в мягкие ткани. Ветеринары решили обследовать собаку.

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Худой бездомный пес зашел в клинику / Фото Daily Mail

Кроме проблемы с когтем, в четвероногого нашли раковую опухоль. Собаку прооперировали и провели ей курс химиотерапии.

Сейчас пес чувствует себя прекрасно, он стал активным и энергичным. Временно собаку забрала к себе врач Дейс Сильва. Пес будет жить у нее, пока не завершится курс химиотерапии.

Неравнодушные люди собирают средства на лечение собаки в социальных сетях. Сейчас волонтерам удалось собрать 713 долларов.

Уже несколько человек звонили в клинику и хотели забрать пса. Однако пока никто не пришел, чтобы познакомиться с ним лично.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®.

Камеры наблюдения в ветеринарной клинике Vet VIP зафиксировали момент, когда пес пришел просить о помощи.

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