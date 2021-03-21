Цікавий випадок стався у бразильському муніципалітеті Жуазейру-ду-Норті. До місцевої ветклініки, кульгаючи, зайшов безпритульний пес.

Коли лікарі звернули увагу на несподіваного відвідувача, пес показав їх хвору лапу. Кіготь на ній вріс у м'які тканини. Ветеринари вирішили обстежити собаку.

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Худий бездомний пес зайшов до клініки / Фото Daily Mail

Окрім проблеми з кігтем, у чотирилапого знайшли ракову пухлину. Собаку прооперували та провели йому курс хіміотерапії.

Зараз пес почувається чудово, він став активним та енергійним. Тимчасово собаку забрала до себе лікарка Дейс Сільва. Пес житиме у неї, поки не завершиться курс хіміотерапії.

Небайдужі люди збирають кошти на лікування собаки в соціальних мережах. Наразі волонтерам вдалося зібрати 713 доларів.

Вже кілька людей телефонували до клініки й хотіли забрати пса. Однак поки ніхто не прийшов, щоб познайомитися з собакою особисто.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Камери спостереження у ветеринарній клініці Vet VIP зафіксували момент, коли пес прийшов просити про допомогу.

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Подивіться, як розумний бездомний пес прийшов до лікарів: