Цей велетень відвідав десятки країн світу та отримав чимало нагород. Собака має густу шерсть і важить 90 кілограмів. Власник навіть зробив статую свого улюбленця у повний зріст.

Найкрасивіший у світі тибетський мастиф живе в Румунії. Красунчику на прізвисько Бос виповнилося 4 роки.

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Собака вже отримав понад 350 нагород / Фото ТСН

Красу собаки відзначили експерти з різних країн світу. Він виборов уже понад 350 нагород на різних конкурсах. У домі, де живе пес, є стіна з кубками й медалями, які той одержав.

Хоча розмір пса може лякати людей, цей гігант дуже добрий і лагідний. Він має товариський характер і полюбляє гратися з людьми.



Мастиф на прізвисько Бос дуже веселий і товариський / Фото ТСН

Тибетський мастиф – гігантська порода собак, яку вивели у Гімалаях. Кудлаті велетні охороняли місцевих монахів, пастухів та селян.

Власник ретельно доглядає за Босом: постійно розчісує його густу шерсть, грається з собакою на подвір'ї.

Чоловік так любить свого пса, що навіть змайстрував дерев'яну статую у повний зріст.

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Подивіться відео із найкрасивішим тибетським мастифом у світі: