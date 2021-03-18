Собака викрав авто та в'їхав в будинок: як йому це вдалося
Пес породи австралійська вівчарка випадково змусив машину їхати та спричинив аварію. На щастя, ніхто не постраждав, бо джип майже одразу в'їхав у будівлю магазину.
Джерело:NBC12
Надзвичайна подія трапилася у штаті Вісконсин, що в США. Водій позашляховика викликав поліцію. Чоловік повідомив, що автомобіль потрапив у аварію.
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Вівчарка за кермом спричинила аварію / Фото The Pearl of Door County
Власник авто припаркував його на заправці й пішов до хлібзаводу. Коли повернувся, побачив, що авто в'їхало в будинок на протилежній стороні вулиці.
Водій був певен, що залишив машину у режимі "паркінг". Однак в джипі залишилася 5-річна австралійська вівчарка Каллі. Ймовірно, саме вона привела автомобіль у рух.
Власниця магазину поділилася фотографіями аварії у соціальній мережі:
Автомобіль вдарив стіну художнього магазину Pearl of Door County. Його власниця не дуже розсердилася – навпаки, зраділа, що ніхто не постраждав.
У мене є службовий собака, яка часто буває зі мною, Кармен, і я сказала йому, що, якщо він збирається запросити своїх друзів, нехай просто попросить їх увійти через двері, – жартує жінка.
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Господар собаки-водія також жартує, що забере у Каллі водійські права.
Подивіться відео про аварію, винуватцем якої став собака:
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