Пес породи австралійська вівчарка випадково змусив машину їхати та спричинив аварію. На щастя, ніхто не постраждав, бо джип майже одразу в'їхав у будівлю магазину.

Надзвичайна подія трапилася у штаті Вісконсин, що в США. Водій позашляховика викликав поліцію. Чоловік повідомив, що автомобіль потрапив у аварію.

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Вівчарка за кермом спричинила аварію / Фото The Pearl of Door County

Власник авто припаркував його на заправці й пішов до хлібзаводу. Коли повернувся, побачив, що авто в'їхало в будинок на протилежній стороні вулиці.

Водій був певен, що залишив машину у режимі "паркінг". Однак в джипі залишилася 5-річна австралійська вівчарка Каллі. Ймовірно, саме вона привела автомобіль у рух.

Власниця магазину поділилася фотографіями аварії у соціальній мережі:

It's not every day that a dog drives a Jeep across traffic and right in to your business! ...a lil shook but saved by a big chunk of smokey quartz! Thankfully no one was injured. ♡ Опубліковано The Pearl of Door County Субота, 13 березня 2021 р.

Автомобіль вдарив стіну художнього магазину Pearl of Door County. Його власниця не дуже розсердилася – навпаки, зраділа, що ніхто не постраждав.

У мене є службовий собака, яка часто буває зі мною, Кармен, і я сказала йому, що, якщо він збирається запросити своїх друзів, нехай просто попросить їх увійти через двері, – жартує жінка.

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Господар собаки-водія також жартує, що забере у Каллі водійські права.

Подивіться відео про аварію, винуватцем якої став собака: