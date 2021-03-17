Надто милі: фото собак, у яких від природи багато зайвої шкіри
Існують породи собак із надмірною кількістю шкіри. Така особливість робить чотирилапих надзвичайно милими та кумедними.
Джерело:Boredpanda
Деякі люди думають, що зайва шкіра завдає собакам болю або незручностей. Це неправда, однак за таким шкірним покривом справді потрібно ретельно доглядати. Для цього власники використовують спеціальні ветеринарні засоби й навіть дитячу присипку.
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Посмішка на всі 100
Цього собаку природа щедро нагородила обвислими щоками / Фото Boredpanda
Куди ділася булочка?
Цей пес може непомітно красти їжу / Фото Boredpanda
Шарпей з чарівними щічками
Насправді шарпеїв виводили для боїв, а обвисла шкіра захищала їх від укусів / Фото Boredpanda
Справжні млинці
Цей солідний пес не знає, чому ви смієтеся з його губ / Фото Boredpanda
Собака-тісто
Шкіра цього песика нагадує тісто для піци / Фото Boredpanda
Плямистий скат
Особливий вид далматина, що маскується під морського ската / Фото Boredpanda
Коли посміхатися важко...
...Але власники прийдуть на допомогу / Фото Boredpanda
Милий мопс
Ось кому личить зайва шкіра! / Фото Boredpanda
Пес-подушка
Дивлячись на ці товсті щічки, неможливо не посміхнутися / Фото Boredpanda
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Чому такий серйозний?
Немає нічого милішого за маленького бульдога з широкою посмішкою / Фото Boredpanda
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