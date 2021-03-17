Існують породи собак із надмірною кількістю шкіри. Така особливість робить чотирилапих надзвичайно милими та кумедними.

Деякі люди думають, що зайва шкіра завдає собакам болю або незручностей. Це неправда, однак за таким шкірним покривом справді потрібно ретельно доглядати. Для цього власники використовують спеціальні ветеринарні засоби й навіть дитячу присипку.

Дивіться Найкращі собаки 2020 року: відео, що не залишає байдужим

Посмішка на всі 100



Цього собаку природа щедро нагородила обвислими щоками / Фото Boredpanda

Куди ділася булочка?



Цей пес може непомітно красти їжу / Фото Boredpanda

Шарпей з чарівними щічками



Насправді шарпеїв виводили для боїв, а обвисла шкіра захищала їх від укусів / Фото Boredpanda

Справжні млинці



Цей солідний пес не знає, чому ви смієтеся з його губ / Фото Boredpanda

Собака-тісто



Шкіра цього песика нагадує тісто для піци / Фото Boredpanda

Плямистий скат



Особливий вид далматина, що маскується під морського ската / Фото Boredpanda

Коли посміхатися важко...



...Але власники прийдуть на допомогу / Фото Boredpanda

Милий мопс



Ось кому личить зайва шкіра! / Фото Boredpanda

Пес-подушка



Дивлячись на ці товсті щічки, неможливо не посміхнутися / Фото Boredpanda

Читайте Улюбленці королеви й не тільки: 6 цікавих фактів про собак породи коргі

Чому такий серйозний?



Немає нічого милішого за маленького бульдога з широкою посмішкою / Фото Boredpanda