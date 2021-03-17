Существуют породы собак с избыточным количеством кожи. Такая особенность делает четвероногих чрезвычайно милыми и забавными.

Некоторые люди думают, что лишняя кожа приносит собакам боль или неудобства. Это неправда, однако за таким кожным покровом действительно нужно тщательно ухаживать. Для этого владельцы используют специальные ветеринарные средства и даже детскую присыпку.

Смотрите Лучшие собаки 2020 года: видео, которое не оставляет равнодушным

Улыбка на все 100



Эту собаку природа щедро наградила обвисшими щеками / Фото Boredpanda

Куда делась булочка?



Этот пес может незаметно воровать еду / Фото Boredpanda

Шарпей с волшебными щечками



На самом деле шарпеев выводили для боев, а обвисшая кожа защищала их от укусов / Фото Boredpanda

Настоящие блины



Этот солидный пес не знает, почему вы смеетесь с его губ / Фото Boredpanda

Собака-тесто



Кожа этого щенка напоминает тесто для пиццы / Фото Boredpanda

Пятнистый скат



Особый вид далматина, который маскируется под морского ската / Фото Boredpanda

Когда улыбаться трудно...



...Но владельцы придут на помощь / Фото Boredpanda

Милый мопс



Вот кому к лицу лишняя кожа! / Фото Boredpanda

Пес-подушка



Глядя на эти толстые щечки, невозможно не улыбнуться / Фото Boredpanda

Читайте Любимцы королевы и не только: 6 интересных фактов о собаках породы корги

Почему такой серьезный?