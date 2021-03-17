Слишком милые: фото собак, у которых от природы много лишней кожи
Существуют породы собак с избыточным количеством кожи. Такая особенность делает четвероногих чрезвычайно милыми и забавными.
Источник:Boredpanda
Некоторые люди думают, что лишняя кожа приносит собакам боль или неудобства. Это неправда, однако за таким кожным покровом действительно нужно тщательно ухаживать. Для этого владельцы используют специальные ветеринарные средства и даже детскую присыпку.
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Улыбка на все 100
Эту собаку природа щедро наградила обвисшими щеками / Фото Boredpanda
Куда делась булочка?
Этот пес может незаметно воровать еду / Фото Boredpanda
Шарпей с волшебными щечками
На самом деле шарпеев выводили для боев, а обвисшая кожа защищала их от укусов / Фото Boredpanda
Настоящие блины
Этот солидный пес не знает, почему вы смеетесь с его губ / Фото Boredpanda
Собака-тесто
Кожа этого щенка напоминает тесто для пиццы / Фото Boredpanda
Пятнистый скат
Особый вид далматина, который маскируется под морского ската / Фото Boredpanda
Когда улыбаться трудно...
...Но владельцы придут на помощь / Фото Boredpanda
Милый мопс
Вот кому к лицу лишняя кожа! / Фото Boredpanda
Пес-подушка
Глядя на эти толстые щечки, невозможно не улыбнуться / Фото Boredpanda
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Почему такой серьезный?
Нет ничего милее маленького бульдога с широкой улыбкой / Фото Boredpanda
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