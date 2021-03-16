Популярный ресурс We rate dogs предлагает владельцам опубликовать фотографии своих собак. Пользователи сети оценивают красоту и забавность животных.

Владельцы ресурса смонтировали курьезное и трогательное видео – рассказ о "лучших" собаках прошлого года. Если хотите развлечься и поднять себе настроение – обязательно посмотрите его.

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В видеоролике показали много забавных животных / Фото We rate dogs

В публикации показаны забавные животные, которые мешают своим хозяевам работать и требуют, чтобы их гладили и тискали без конца.

Авторы видео вспомнили о проблемах животных, которые возникли из-за пандемии коронавируса и пожаров в Австралии.



Собаки – очень забавные и трогательные животные / Фото We rate dogs

В ролике показали собак, которые плохо ловят мячики, ненавидят мусорные баки и неважно держат равновесие, из-за чего выглядит очень забавно.



Этого лабрадора спасли в Мексике / Фото We rate dogs

Авторы вспомнили трогательную историю лабрадора, которого спасли во время наводнения в Мексике. И еще множество милых и щемящих историй об этих замечательных животных.



Пес, который наслаждается музыкой / Фото We rate dogs

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