Лучшие собаки 2020 года: видео, которое не оставляет равнодушным
Популярный ресурс We rate dogs предлагает владельцам опубликовать фотографии своих собак. Пользователи сети оценивают красоту и забавность животных.
Источник:твиттер We rate dogs
Владельцы ресурса смонтировали курьезное и трогательное видео – рассказ о "лучших" собаках прошлого года. Если хотите развлечься и поднять себе настроение – обязательно посмотрите его.
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В видеоролике показали много забавных животных / Фото We rate dogs
В публикации показаны забавные животные, которые мешают своим хозяевам работать и требуют, чтобы их гладили и тискали без конца.
Авторы видео вспомнили о проблемах животных, которые возникли из-за пандемии коронавируса и пожаров в Австралии.
Собаки – очень забавные и трогательные животные / Фото We rate dogs
В ролике показали собак, которые плохо ловят мячики, ненавидят мусорные баки и неважно держат равновесие, из-за чего выглядит очень забавно.
Этого лабрадора спасли в Мексике / Фото We rate dogs
Авторы вспомнили трогательную историю лабрадора, которого спасли во время наводнения в Мексике. И еще множество милых и щемящих историй об этих замечательных животных.
Пес, который наслаждается музыкой / Фото We rate dogs
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Публикацию просмотрели почти 6,5 миллиона пользователей.
Посмотрите видео о лучших собаках 2020 года и вы:
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