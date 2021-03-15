Британская ассоциация собаководов составила необычную карту. Они исследовали то, какие собаки являются самыми популярными в разных странах мира.

За основу для рейтинга пород собак приняли поисковые запросы в социальных сетях, а также количество просмотров статей в Википедии. Конечно, это исследование не является научным. Вероятно, люди часто ищут информацию о тех породах, которые мечтают содержать, но не имеют возможности.

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Самые популярные породы собак в Европе / Фото Householdquotes

Украинцам достались доберманы. Вряд ли в Украине много доберманов, но именно этих собак больше всего ищут пользователи сети.



В Украине больше всего ищут доберманов / Фото Belanta

Интересными стали результаты в Великобритании. Граждане этой страны чаще всего ищут собак кокапу. Это новая порода, которая представляет собой смесь кокер-спаниеля и пуделя. У дивительно, что жители островной страны больше сосредоточились на кокапу, чем на традиционных бульдогах и корги.



Кокапу стали самыми популярными в Британии / Фото Vsesobaki

Японцы больше всех искали старинную породу сиба-ину, которая происходит из этой страны. Среди австралийцев также популярна их традиционная бордер-колли, которая является незаменимой в выпасе овец.



Самые популярные породы собак в мире / Фото Householdquotes

В Италии, Индии и Канаде популярны золотистые ретриверы, а Южной Америке и Африке – немецкие овчарки, ротвейлеры и бультерьеры.

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Любимым псом жителей США, традиционно, стал золотистый ретривер.



Одной из самых популярных собак стала австралийская овчарка / Фото Hvost.news