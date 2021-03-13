С тех пор как человек одомашнил волка, прошло немало времени. На протяжении тысячелетий люди выводили все новые и новые породы собак.

Сегодня в мире насчитывается более 400 пород собак. Рассказываем, какие разновидности этих четвероногих возникли первыми.

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Ксолоитцкуинтли



Ксоло почти не имеют шерсти / Фото Vmiresobak

Это не древнее заклинание и не случайный набор букв, который возникает, когда кот пройдется по клавиатуре. Именно так называется одна из древнейших пород в мире – мексиканская голая собака.

Эта порода появилась примерно 5000 лет назад на территории Мексики, Центральной Америки и северного побережья Южной Америки.

Индейцы верили в то, что эти собаки – проводники в потусторонний мир и сопровождают души умерших.

Салюки



Салюки очень красивые и грациозные / Фото Lapkins

Эта симпатичная собака имеет второе название "персидская борзая". Породу вывели около 5500 лет назад, то есть она старше египетских пирамид.

Собаки породы салюки очень изящные и элегантные. При среднем росте 65 сантиметров они весят всего до 30 килограммов. Эти собаки могут развивать скорость до 80 километров в час и удерживать ее несколько часов подряд.

Самоед



Самоеды происходят от полярного волка / Фото Sobaky.info

Эти большие белые пушистые собаки были спутниками северных племен самоедской группы – отсюда и получили свое название.

Самоедская собака происходят с севера России, где царит суровый климат. Предками самоедов являются полярные волки. Эти собаки были надежными помощниками племени: они охраняли скот, отгоняли хищников, ухаживали за детьми и служили живыми "грелками". Ночью люди даже спали с собаками, занимая их.

Басенджи



Басенджи не умеют лаять / Фото Sobaky.info

Почти 5000 лет назад эти собаки появились в Центральной Африке. Их считали оберегами от злых духов и даже дарили египетским фараонам.

Характерной особенностью басенджи является то, ч то эти собаки не лают. Они умеют только ворчать, фыркать и рычать. А еще они не пахнут и не вызывают аллергию.

Акита-ину



Эта порода стала национальным достоянием Японии / Фото Lapkins

Эти крупные псы происходят из японской провинции Акита с суровым снежным климатом. Они очень близки к древнейшим собакам, а потому сложно поддаются дрессировке.

Легендарный пес Хатико тоже был породы акита-ину. Вероятно, собака убежала из дома и ждала своего умершего хозяина не только из-за невероятной преданности. Так пес породы акита проявлял свое упрямство и независимый характер.

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