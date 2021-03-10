Пользователи интернета попросили оценить фотографии своих собак. Некоторые фото оказались очень забавными. Делимся самыми курьезными из них.

Основатель проекта "Мы оцениваем собак" (We rate dogs) Мэтт Нельсон даже не надеялся на такой успех своей страницы. А теперь люди ежедневно присылают ему сотни фото собак для того, чтобы другие оценили красоту и забавность их любимцев.

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Собака-астронавт



Забавная собака с пузырьками / Фото We rate dogs

Это Нелли. Она астронавт. Пожалуйста, не прерывайте ее выход в открытый космос.

Малыш-метеорит



Забавный пес выкопал ямку и спит в ней / Фото We rate dogs

Мы оцениваем только собак. Это метеорит, который упал с высокой части галактики. Пожалуйста, присылайте только собак. Спасибо.

Спасенный щенок



Собачка спит со своей миской / Фото We rate dogs

Этого малыша спасли и забрали домой. Он никак не может привыкнуть, что имеет собственную миску.

Ретривер и радуга



Когда ракурс решает все / Фото We rate dogs

Это Коси. Когда он действительно сконцентрируется, то может стрелять радугой из своей головы.

Большой Папочка



Бульдог грустит, потому что его не выпустили играть с детьми / Фото We rate dogs

Пес по кличке Большой Папочка загрустил. Он наблюдает с детьми с балкона вместо того, чтобы играть с ними на улице.

Онлайн-обучение



Пес сосредоточенно смотрит в экран / Фото We rate dogs

Это Рипли и это его 1-й день в Zoom-классе.

Выглядит, как мороженое с печеньем



Пес необычной расцветки / Фото We rate dogs

Последний раз, мы оцениваем только собак. Если кто-то еще упустит на пол рожок мороженого с Орео, то поднимите его. Спасибо.

Мастер камуфляжа



Пес сливается со своим спальным местом / Фото We rate dogs

Об этом фото основатели проекта написали "Почему кто-то прислал нам фото без собаки?" , и пожаловались на неуважение.

Похожи на лошадей



Грациозные борзые бегают по пляжу / Фото We rate dogs

И этих собак шутливо назвали не собаками, а "идеально синхронизированными дикими лошадьми".

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До сих пор не упала



Оказывается, собаки тоже поддерживают Пизанскую башню / Фото We rate dogs