Владельцы попросили оценить фото своих собак и получили веселые результаты: 10 примеров
Пользователи интернета попросили оценить фотографии своих собак. Некоторые фото оказались очень забавными. Делимся самыми курьезными из них.
Источник:Boredpanda
Основатель проекта "Мы оцениваем собак" (We rate dogs) Мэтт Нельсон даже не надеялся на такой успех своей страницы. А теперь люди ежедневно присылают ему сотни фото собак для того, чтобы другие оценили красоту и забавность их любимцев.
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Собака-астронавт
Забавная собака с пузырьками / Фото We rate dogs
Это Нелли. Она астронавт. Пожалуйста, не прерывайте ее выход в открытый космос.
Малыш-метеорит
Забавный пес выкопал ямку и спит в ней / Фото We rate dogs
Мы оцениваем только собак. Это метеорит, который упал с высокой части галактики. Пожалуйста, присылайте только собак. Спасибо.
Спасенный щенок
Собачка спит со своей миской / Фото We rate dogs
Этого малыша спасли и забрали домой. Он никак не может привыкнуть, что имеет собственную миску.
Ретривер и радуга
Когда ракурс решает все / Фото We rate dogs
Это Коси. Когда он действительно сконцентрируется, то может стрелять радугой из своей головы.
Большой Папочка
Бульдог грустит, потому что его не выпустили играть с детьми / Фото We rate dogs
Пес по кличке Большой Папочка загрустил. Он наблюдает с детьми с балкона вместо того, чтобы играть с ними на улице.
Онлайн-обучение
Пес сосредоточенно смотрит в экран / Фото We rate dogs
Это Рипли и это его 1-й день в Zoom-классе.
Выглядит, как мороженое с печеньем
Пес необычной расцветки / Фото We rate dogs
Последний раз, мы оцениваем только собак. Если кто-то еще упустит на пол рожок мороженого с Орео, то поднимите его. Спасибо.
Мастер камуфляжа
Пес сливается со своим спальным местом / Фото We rate dogs
Об этом фото основатели проекта написали "Почему кто-то прислал нам фото без собаки?", и пожаловались на неуважение.
Похожи на лошадей
Грациозные борзые бегают по пляжу / Фото We rate dogs
И этих собак шутливо назвали не собаками, а "идеально синхронизированными дикими лошадьми".
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До сих пор не упала
Оказывается, собаки тоже поддерживают Пизанскую башню / Фото We rate dogs
Собака по кличке Джули не знает, зачем она это делает, но это ее не волнует.
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