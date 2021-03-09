Из-за злого кота пилоты посадили самолет: как он оказался на борту
Экипаж воздушного судна был вынужден экстренно посадить самолет в Судане. Причиной стало агрессивное поведение кота.
Источник:Alsudaninews
Животное нашли на борту самолета через полчаса после вылета из аэропорта города Хартума. Рейс направлялся в столицу Катара, город Доху.
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Животное было очень испуганным и вело себя неадекватно. Кот мешал пилотам нормально управлять самолетом.
Он даже бросался на капитана. Из-за этого пилоты были вынуждены принять решение вернуть самолет обратно в аэропорт.
Впоследствии животное удалось поймать. Предполагают, что кот тайно залез в самолет, когда там проводили уборку или технический осмотр.
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