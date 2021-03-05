Хвостатый хулиган: в Великобритании кот задержал поезд на 2,5 часа
Четвероногий уселся на крыше скоростного поезда и наотрез отказывался слезть. Рассказываем, как работникам железнодорожной станции удалось снять животное.
Источник:Metro
Чрезвычайное событие произошло в Лондоне. Кот был в шаге от того, чтобы совершить поездку продолжительностью более 320 километров на крыше скоростного поезда.
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Животное сидело возле высоковольтных проводов / Фото Metro
Серого кота заметили на крыше за пол часа до отправления поезда из Лондона в Манчестер. По словам персонала, кот имел широко открытые от страха глаза. Животное сидело в нескольких сантиметрах от 25000-вольтных воздушных линий, от которых питается поезд.
К счастью, работники вокзала вовремя обесточили поезд. Вместо выведенного из эксплуатации поезда пассажирам подали новый – но пришлось немного подождать.
Пассажирам пришлось ехать на другом поезде / Фото Metro
В течение 2,5 часов кота уговаривали слезть с крыши. В конце концов, пришлось поставить мусорку у вагона, чтобы сделать импровизированную площадку для прыжка.
В конце концов, кот слез. Работники сообщают, что вид у него был вполне напыщеный. Он как бы показывал, что может залезть еще куда-то.
Когда кот слез, вид у него был довольно напыщенный / Фото Metro
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Джо Хендри, руководитель станции Network Rail рассказал, что за время его карьеры – это первая кошка, которую пришлось спасать с крыши поезда.
К счастью, любопытство не убило этого кота, и мы рады, что он не потратил одну из своих девяти жизней благодаря быстрым действиям команды станции, – делится он.
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