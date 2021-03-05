Четвероногий уселся на крыше скоростного поезда и наотрез отказывался слезть. Рассказываем, как работникам железнодорожной станции удалось снять животное.

Чрезвычайное событие произошло в Лондоне. Кот был в шаге от того, чтобы совершить поездку продолжительностью более 320 километров на крыше скоростного поезда.

Вам понравится 10 собак, которые не понимают насколько они большие: советы для владельцев четвероногих гигантов



Животное сидело возле высоковольтных проводов / Фото Metro

Серого кота заметили на крыше за пол часа до отправления поезда из Лондона в Манчестер. По словам персонала, кот имел широко открытые от страха глаза. Животное сидело в нескольких сантиметрах от 25000-вольтных воздушных линий, от которых питается поезд.

К счастью, работники вокзала вовремя обесточили поезд. Вместо выведенного из эксплуатации поезда пассажирам подали новый – но пришлось немного подождать.



Пассажирам пришлось ехать на другом поезде / Фото Metro

В течение 2,5 часов кота уговаривали слезть с крыши. В конце концов, пришлось поставить мусорку у вагона, чтобы сделать импровизированную площадку для прыжка.

В конце концов, кот слез. Работники сообщают, что вид у него был вполне напыщеный. Он как бы показывал, что может залезть еще куда-то.



Когда кот слез, вид у него был довольно напыщенный / Фото Metro

Читайте Вакцинировались: в США от коронавируса привили 9 обезьян

Джо Хендри, руководитель станции Network Rail рассказал, что за время его карьеры – это первая кошка, которую пришлось спасать с крыши поезда.