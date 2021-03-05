10 собак, не понимающих насколько они большие: советы для владельцев четвероногих гигантов
Все собаки, независимо от их размера, любят залезть на колени к своим хозяевам. Но, похоже, эти гиганты не понимают насколько они большие. Хотя это не мешает им быть там, где хочется.
Источник:boredpanda
Эти забавные огромные собаки до сих пор маленькие в душе. Они ведут себя как щенки и нипочем, что иногда они тяжелее своих людей.
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Советы для владельцев больших собак
- Главные отличительные черты большой собаки – чувствительное пищеварение, склонность к заболеваниям опорно-двигательного аппарата и меньшая продолжительность жизни.
- А одна из самых распространенных проблем, связанных с кормлением животного, – высокая вероятность заворота желудка. Он происходит, когда владелец собаки дает питомцу излишнее количество еды, считая, что тот сам остановится, когда наестся.
- Особенно опасно для собаки получение не предназначенных для нее объемных кормов, в частности, каши или овощей.
- Поэтому большой собаке необходимо питаться рационами, состав которых тщательно продуман и предусматривает наличие ингредиентов, способных защитить животное от тех болезней, к которым у него есть генетическая предрасположенность.
- Чтобы не допустить переедания, собаке нужно давать корм в строгом соответствии с суточной нормой. Нелишними будут и рекомендации специалиста – ветеринарного врача.
Они не понимают насколько большие
Тяжелый был день!
Колени хозяина – лучшее место, чтобы отдохнуть / Фото boredpanda
И еще с другой стороны почеши спинку!
Этот мальчик может угодить / Фото boredpanda
Только бы не укол!
Пришли к ветеринару / Фото boredpanda
На службе!
За это мамочка угостит чем-то вкусненьким / Фото boredpanda
Я больше так не буду!
И неважно, что они в разных весовых категориях / Фото boredpanda
Выгуливаем мишку.
Гулять без любимой игрушки нельзя / Фото boredpanda
Давай помогу!
Садись в салон, здесь нет места / Фото boredpanda
Не вижу ничего смешного!
Какой он мягонький / Фото boredpanda
А Рекс выйдет гулять?
Он обещал погонять со мной мяч / Фото boredpanda
Там была мышка!
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