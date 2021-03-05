Все собаки, независимо от их размера, любят залезть на колени к своим хозяевам. Но, похоже, эти гиганты не понимают насколько они большие. Хотя это не мешает им быть там, где хочется.

Эти забавные огромные собаки до сих пор маленькие в душе. Они ведут себя как щенки и нипочем, что иногда они тяжелее своих людей.

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Советы для владельцев больших собак

Главные отличительные черты большой собаки – чувствительное пищеварение , склонность к заболеваниям опорно-двигательного аппарата и меньшая продолжительность жизни.

, склонность к и меньшая продолжительность жизни. А одна из самых распространенных проблем, связанных с кормлением животного, – высокая вероятность заворота желудка . Он происходит, когда владелец собаки дает питомцу излишнее количество еды, считая, что тот сам остановится, когда наестся.

. Он происходит, когда владелец собаки дает питомцу излишнее количество еды, считая, что тот сам остановится, когда наестся. Особенно опасно для собаки получение не предназначенных для нее объемных кормов, в частности, каши или овощей.

Поэтому большой собаке необходимо питаться рационами , состав которых тщательно продуман и предусматривает наличие ингредиентов, способных защитить животное от тех болезней, к которым у него есть генетическая предрасположенность.

, состав которых тщательно продуман и предусматривает наличие ингредиентов, способных защитить животное от тех болезней, к которым у него есть генетическая предрасположенность. Чтобы не допустить переедания, собаке нужно давать корм в строгом соответствии с суточной нормой. Нелишними будут и рекомендации специалиста – ветеринарного врача.

Они не понимают насколько большие

Тяжелый был день!



Колени хозяина – лучшее место, чтобы отдохнуть / Фото boredpanda

И еще с другой стороны почеши спинку!



Этот мальчик может угодить / Фото boredpanda

Только бы не укол!



Пришли к ветеринару / Фото boredpanda

На службе!



За это мамочка угостит чем-то вкусненьким / Фото boredpanda

Я больше так не буду!



И неважно, что они в разных весовых категориях / Фото boredpanda

Выгуливаем мишку.



Гулять без любимой игрушки нельзя / Фото boredpanda

Давай помогу!



Садись в салон, здесь нет места / Фото boredpanda

Не вижу ничего смешного!



Какой он мягонький / Фото boredpanda

А Рекс выйдет гулять?



Он обещал погонять со мной мяч / Фото boredpanda

Там была мышка!



Спрячь меня, я боюсь / Фото boredpanda