Усі собаки, незалежно від їхнього розміру, люблять залізти на коліна до своїх господарів. Але, схоже, ці гіганти не розуміють наскільки вони великі. Хоча це зовсім не заважає їм бути там, де хочеться.

Ці кумедні велетенські собаки досі маленькі в душі. Вони поводяться наче цуценята і дарма, що іноді вони важчі за своїх людей. Важливо знати Чого бояться собаки: як подолати основні страхи чотирилапих улюбленців Поради для господарів великих собак Головні відмінні риси великої собаки – чутливе травлення , схильність до захворювань опорно-рухового апарату і менша тривалість життя.

, схильність до і менша тривалість життя. А одна з найпоширеніших проблем, пов'язаних з годуванням тварини, – висока ймовірність завороту шлунка . Він відбувається, коли власник собаки дає вихованцеві зайву кількість їжі, вважаючи, що той сам зупиниться, коли наїсться.

. Він відбувається, коли власник собаки дає вихованцеві зайву кількість їжі, вважаючи, що той сам зупиниться, коли наїсться. Особливо небезпечно для собаки отримання не призначених для неї об'ємних кормів, зокрема, каші чи овочів.

Через це великій собаці необхідно харчуватися раціонами , склад яких ретельно продуманий і передбачає наявність інгредієнтів, здатних захистити тварину від тих хвороб, до яких у нього є генетична схильність.

, склад яких ретельно продуманий і передбачає наявність інгредієнтів, здатних захистити тварину від тих хвороб, до яких у нього є генетична схильність. Щоб не допустити переїдання, собаці потрібно давати корм у суворій відповідності до добової норми. Незайвими будуть і рекомендації фахівця – ветеринарного лікаря. Вони не розуміють наскільки великі Важкий був день!

Коліна господаря – найкраще місце, щоб відпочити / Фото boredpanda І ще з іншого боку почухай спинку!

Цей хлопчик може догодити / Фото boredpanda Тільки б не укол!

Прийшли до ветеринара / Фото boredpanda На службі!

За це мамуся пригостить чимось смачненьким / Фото boredpanda Я більше так не буду!

І дарма, що вони в різних вагових категоріях / Фото boredpanda Вигулюємо ведмедика.

Гуляти без улюбленої іграшки зась / Фото boredpanda Давай допоможу!

Сідай в салон, тут немає місця / Фото boredpanda Не бачу нічого смішного!

Який він м'якенький / Фото boredpanda А Рекс вийде гуляти?

Він обіцяв поганяти зі мною м'яча / Фото boredpanda Там була мишка!

Заховай мене, я боюся / Фото boredpanda