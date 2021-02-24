Существуют вещи, которых боятся почти все собаки. Если владелец знает, что именно пугает его любимца, он может результативно работать над поведением животного.

Владельцам нужно быть готовыми к тому, что щенков придется приучать к стрессовым ситуациям. Рассказываем о самых распространенных из них.

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Страх перед ветеринарной клиникой

Для того чтобы взрослая собака спокойно посещала ветеринарную клинику, нужно начинать работать со щенком. Попробуйте гулять мимо ветеринарной клиники. Несколько раз заходите туда без посещения врача. Дайте собаке все понюхать. Не забывайте вознаграждать ее любимым лакомством.

Страх пылесоса



Ни в коем случае не ругайте собаку за проявление страха / Фото Dogtricks

Никогда не дразните своего любимца пылесосом. Когда собираетесь делать уборку, отправьте любимца на его место. Чтобы щенок привык к пылесосу, сначала включайте его далеко от собаки, на низкой мощности. Не делайте резких движений и не водите трубкой пылесоса в сторону собаки – это испугает ее еще больше.

Страх грома

Некоторые собаки так боятся грома, что прячутся под ванну, в шкафы и тому подобное. Другие же могут начать выть или лаять.

Не ругайте любимца за такое поведение. Лучше погладьте его, успокойте, разговаривайте с ним. Можно сыграть в игру или попробовать покормить собаку, чтобы это ее отвлекло.

Страх громких звуков

Особенно этот страх проявляется в период новогодних праздников, когда недобросовестные люди используют салюты, петарды и другую пиротехнику, иногда прямо под ногами у вашего любимца.



Если собака чего-то боится, будьте с ней и успокаивайте ее / Фото belanta.vet

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Приучать собаку к громким звукам нужно очень постепенно. Можно взять на прогулку аудиозапись салютов, и включать ее сначала тихо, а потом громче. С собакой в это время нужно играть, или тренировать команды. Так пес будет привыкать к шуму в фоновом режиме.