Игры с котом спасают дикую природу: в чем взаимосвязь
Ученые доказали, что хозяевам нужно играть со своими домашними котами. Это помогает снизить количество жертв кошачьей охоты.
Источник:Carrent Biology
Ученые выяснили, что 10 минут игры в день снижает количество жертв охоты котов на 25%. Следовательно, снижается и вред экосистемам – природа меньше страдает от домашних котов.
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Владельцам четвероногих советуют развлекать своих любимцев / Фото Unsplash
О таком выводе ученых Эксетерского университета сообщает журнал Current biology. Кроме того, рацион своего пушистого питомца нужно насыщать белками. Тогда количество жертв сокращается до 36%.
Исследование продолжалось 12 недель. В нем приняли участие 219 человек, которые имели 355 котов и кошек.
Охота кошек – серьезная угроза экосистемам. Особенно это прослеживается на различных островах.
14% видов птиц, которые исчезли во всем мире, были истреблены котами. В Китае коты убивают 5,5 миллионов птиц ежегодно.
Игры с кошками снижают количество жертв охоты / Фото Unsplash
В Австралии под "кошачьей" угрозой находятся 357 видов птиц.
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Владельцев даже призывают надевать на кошек ошейники с колокольчиками, чтобы звук предупреждал птиц о приближении опасности. А ученые советуют играть со своими котами – это поможет сохранить природу без стресса для четвероногих любимцев.
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