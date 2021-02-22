Ученые доказали, что хозяевам нужно играть со своими домашними котами. Это помогает снизить количество жертв кошачьей охоты.

Ученые выяснили, что 10 минут игры в день снижает количество жертв охоты котов на 25%. Следовательно, снижается и вред экосистемам – природа меньше страдает от домашних котов.

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Владельцам четвероногих советуют развлекать своих любимцев / Фото Unsplash

О таком выводе ученых Эксетерского университета сообщает журнал Current biology . Кроме того, рацион своего пушистого питомца нужно насыщать белками. Тогда количество жертв сокращается до 36%.

Исследование продолжалось 12 недель. В нем приняли участие 219 человек, которые имели 355 котов и кошек.

Охота кошек – серьезная угроза экосистемам. Особенно это прослеживается на различных островах.

14% видов птиц, которые исчезли во всем мире, были истреблены котами. В Китае коты убивают 5,5 миллионов птиц ежегодно.



Игры с кошками снижают количество жертв охоты / Фото Unsplash

В Австралии под "кошачьей" угрозой находятся 357 видов птиц.

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