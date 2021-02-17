Умер знаменитый кот-нелегал со Шпицбергена: почему он был вне закона
Известному котику было не менее 12 лет, и он умер от старости. Рассказываем, почему он всю жизнь прожил нелегально на острове Шпицберген.
Источник:Life shot
Рыжий и пушистый котик Кеша прожил долгую и замечательную кошачью жизнь. Он умер в возрасте 12 лет от старости. Он стал звездой острова, но всю жизнь должен был "шифроваться" под песца.
Необычно Путешествуют как люди: милые фото животных в поездах и самолетах
Еще в 90-х годах на Шпицбергене запретили держать кошек. Коты охотились за птицами, а также могли подхватить бешенство от местных животных.
Кеша был любимцем туристов / Фото Life shot
По легенде, котика тайно привезли на остров российские вахтовики. Во время переписи животных они записали Кешу как песца.
Кеша не просто жил на острове. Он был местной знаменитостью: целые очереди туристов хотели с ним сфотографироваться.
Поделиться новостью