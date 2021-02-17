Известному котику было не менее 12 лет, и он умер от старости. Рассказываем, почему он всю жизнь прожил нелегально на острове Шпицберген.

Рыжий и пушистый котик Кеша прожил долгую и замечательную кошачью жизнь. Он умер в возрасте 12 лет от старости. Он стал звездой острова, но всю жизнь должен был "шифроваться" под песца.

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Еще в 90-х годах на Шпицбергене запретили держать кошек. Коты охотились за птицами, а также могли подхватить бешенство от местных животных.



Кеша был любимцем туристов / Фото Life shot

По легенде, котика тайно привезли на остров российские вахтовики. Во время переписи животных они записали Кешу как песца.