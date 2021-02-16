Путешествуют как люди: милые фото животных в поездах и самолетах
Иногда вашими соседями в электричке или на рейсе самолета могут стать не только люди. Неожиданно, но в путешествия отправляются собаки, кошки, коалы и даже ламы.
Источник:Boredpanda
Сегодня многие хотят путешествовать со своими четвероногими любимцами. Люди берут с собой не только кошек и собак, но и экзотических животных: например, ламу или кролика.
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Афина и ее первая поездка
Маленький щенок, хотя и напуган, но старается держаться храбро / Фото Boredpanda
Девушка и ее ворон
Ничего особенного, просто ворон в метро / Фото Boredpanda
Комфортное путешествие
И действительно, животные похожи на своих владельцев / Фото Boredpanda
Пингвин в самолете
Если вы думали, что пингвины не умеют летать, вы ошибались / Фото Boredpanda
Первый полет
Собака в наушниках выглядит очень мило / Фото Boredpanda
Главный пассажир
Только посмотрите на этого малыша в самолете / Фото Boredpanda
Коалы путешествуют коала-классом
Им даже подарили специальные букетики эвкалипта, которым питаются эти животные / Фото Boredpanda
Заставляет хозяйку держаться за руку в метро
Харизматичный стаффордширский терьер покоряет сердца / Фото Boredpanda
Кролик в поезде
Ничего особенного, просто кролик едет по своим кроличьим делам / Фото Boredpanda
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Круто, когда ты пес, который может сидеть в метро
Видимо, скоро этот дог найдет работу и будет ездить туда сам / Фото Boredpanda
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