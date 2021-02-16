Иногда вашими соседями в электричке или на рейсе самолета могут стать не только люди. Неожиданно, но в путешествия отправляются собаки, кошки, коалы и даже ламы.

Сегодня многие хотят путешествовать со своими четвероногими любимцами. Люди берут с собой не только кошек и собак, но и экзотических животных: например, ламу или кролика.

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Афина и ее первая поездка



Маленький щенок, хотя и напуган, но старается держаться храбро / Фото Boredpanda

Девушка и ее ворон



Ничего особенного, просто ворон в метро / Фото Boredpanda

Комфортное путешествие



И действительно, животные похожи на своих владельцев / Фото Boredpanda

Пингвин в самолете



Если вы думали, что пингвины не умеют летать, вы ошибались / Фото Boredpanda

Первый полет



Собака в наушниках выглядит очень мило / Фото Boredpanda

Главный пассажир



Только посмотрите на этого малыша в самолете / Фото Boredpanda

Коалы путешествуют коала-классом

Им даже подарили специальные букетики эвкалипта, которым питаются эти животные / Фото Boredpanda

Заставляет хозяйку держаться за руку в метро



Харизматичный стаффордширский терьер покоряет сердца / Фото Boredpanda

Кролик в поезде



Ничего особенного, просто кролик едет по своим кроличьим делам / Фото Boredpanda

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Круто, когда ты пес, который может сидеть в метро