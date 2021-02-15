Актеры без Оскара: собаки играют веселее, когда на них смотрит хозяин – ученые
Оказывается, собаки могут специально "устраивать шоу", когда на них смотрит владелец. В таком случае они бегают быстрее, кусаются сильнее и веселятся активнее.
Источник:Naked Science
Американские ученые доказали, что собаки специально играют веселее, когда за ними наблюдает владелец. В таком случае они сильнее и чаще подталкивают и слегка кусают друг друга, а также валяются на земле и устраивают гонки.
Необычно В США свиньи научились играть в компьютерные игры: как им это удалось
Собакам нравится, когда за ними наблюдает владелец / Фото Cesarsway
Пока еще неизвестно, почему так происходит.
Ученые выдвигают такие теории:
- Собакам нравится, что хозяин радуется их играм. Животные пытаются заслужить еще больше внимания и стараются на 100 процентов.
- Животные получают вознаграждение за активность: более длительную прогулку или участие хозяина в игре.
- Присутствие владельца – значит безопасность, ведь игра с другими собаками часто может перерасти в агрессию и закончиться непредсказуемо.
Ученые выбрали 10 пар домашних собак и их хозяев для эксперимента. Все пары должны были жить вместе не меньше, чем полгода.
Вам понравится Случаи, когда животные проявили невероятный интеллект – 3 впечатляющих истории
Возможно, рядом с владельцем собаки чувствуют себя в безопасности / Фото K9ofmine
Животные играли минимум три раза в день. Владельцы снимали их на видео в трех ситуациях:
- когда не были рядом с собаками,
- когда они были рядом, но не обращали внимания на животных,
- когда они внимательно следили за играми, гладили любимцев и разговаривали с ними.
Поделиться новостью