Оказывается, собаки могут специально "устраивать шоу", когда на них смотрит владелец. В таком случае они бегают быстрее, кусаются сильнее и веселятся активнее.

Американские ученые доказали , что собаки специально играют веселее, когда за ними наблюдает владелец. В таком случае они сильнее и чаще подталкивают и слегка кусают друг друга, а также валяются на земле и устраивают гонки.

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Собакам нравится, когда за ними наблюдает владелец / Фото Cesarsway

Пока еще неизвестно, почему так происходит.

Ученые выдвигают такие теории:

Собакам нравится, что хозяин радуется их играм. Животные пытаются заслужить еще больше внимания и стараются на 100 процентов. Животные получают вознаграждение за активность: более длительную прогулку или участие хозяина в игре. Присутствие владельца – значит безопасность, ведь игра с другими собаками часто может перерасти в агрессию и закончиться непредсказуемо.

Ученые выбрали 10 пар домашних собак и их хозяев для эксперимента. Все пары должны были жить вместе не меньше, чем полгода.

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Возможно, рядом с владельцем собаки чувствуют себя в безопасности / Фото K9ofmine

Животные играли минимум три раза в день. Владельцы снимали их на видео в трех ситуациях: