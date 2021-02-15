В эксперименте с играми приняли участие 4 свиньи. Ученые из университета Пердью научили их играть в простые игры на компьютере.

2 йоркширских свиньи Гамлет и Омлет, а также 2 мини-пига Эбони и Эйвори обнаружили способности к компьютерным играм. Суть игры для свиней заключалась в том, что им нужно было перемещать курсор к одной из стенок экрана. Животные делали это с помощью джойстиков, двигая их мордами.

Интересно 5 случаев, когда животные вели себя как люди: трогательные истории с фото

Каждое животное выполнило эту задачу чаще показателя случайного совпадения. То есть свиньи понимали взаимосвязь между движением джойстика и курсора. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Frontiers in Psychology .



Вот так выглядела игра для свиней / Фото Eston Martz / Pennsylvania State University

Животному непросто понять, что его поведение влияет на что-то еще. То, что свиньи могут делать это, должно заставить нас задуматься о том, чем еще они способны научиться и как такое обучение может повлиять на них, – делится Кэндис Крони, ведущий автор исследования.

В Украине Вы о нем не знали: в Киеве есть собственный памятник собачьей верности



Свиней можно научить выполнять простые команды / Фото Poferme