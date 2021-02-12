5 случаев, когда животные вели себя как люди: трогательные истории с фото
Когда четвероногие долго живут с людьми, у них появляются черты характера, присущие владельцам. Рассказываем о животных, которые ведут себя как люди, а иногда даже лучше.
Источник:Boredpanda
Эти фото помогают нам лучше понять интеллект, эмоции и потенциал животных. Часто эти милые создания оказываются очень похожими на людей.
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Мама, которая спасла детей
Эта кошка 5 раз заходила в горящее здание, чтобы спасти всех своих котят. Она получила страшные ожоги, но все дети были спасены. Это произошло в Бруклине, Нью-Йорк.
Кошка, которая жертвовала собой, чтобы спасти котят / Фото reddit.com/r/likeus
Друзья идут на прогулку
Пес каждый день приходит, лает, чтобы позвать кота. Кот выходит и они вместе идут гулять.
Невероятная история дружбы собаки и кота / Фото reddit.com/r/likeus
Малыш гориллы и человеческий ребенок реагируют на холодный стетоскоп
Очень трогательное сравнение / Фото reddit.com/r/likeus
Пес спасает хозяина
Этому милому ретриверу показалось, что его владелец подвергается страшной опасности от открытого огня.
Собака хочет спасти своего хозяина от свечи / Фото reddit.com/r/likeus
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Едет в транспорте на двух лапах
Хозяин вез в поезде своего огромного датского дога. Поскольку вагон был переполнен людьми, он приказал собаке встать на задние лапы.
Послушный пес всю дорогу ехал, стоя на задних лапах, чтобы занимать меньше места.
Дог едет на задних лапах, чтобы уступить место людям / Фото reddit.com/r/likeus
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