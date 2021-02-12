Когда четвероногие долго живут с людьми, у них появляются черты характера, присущие владельцам. Рассказываем о животных, которые ведут себя как люди, а иногда даже лучше.

Эти фото помогают нам лучше понять интеллект, эмоции и потенциал животных. Часто эти милые создания оказываются очень похожими на людей.

Читайте Спасли двух друзей: в США конь и пони на сутки застряли в болоте

Мама, которая спасла детей

Эта кошка 5 раз заходила в горящее здание, чтобы спасти всех своих котят. Она получила страшные ожоги, но все дети были спасены. Это произошло в Бруклине, Нью-Йорк.



Кошка, которая жертвовала собой, чтобы спасти котят / Фото reddit.com/r/likeus

Друзья идут на прогулку

Пес каждый день приходит, лает, чтобы позвать кота. Кот выходит и они вместе идут гулять.



Невероятная история дружбы собаки и кота / Фото reddit.com/r/likeus

Малыш гориллы и человеческий ребенок реагируют на холодный стетоскоп



Очень трогательное сравнение / Фото reddit.com/r/likeus

Пес спасает хозяина

Этому милому ретриверу показалось, что его владелец подвергается страшной опасности от открытого огня.



Собака хочет спасти своего хозяина от свечи / Фото reddit.com/r/likeus

Вам понравится Кот потерял уши, но нашел семью и стал звездой интернета: история спасения

Едет в транспорте на двух лапах

Хозяин вез в поезде своего огромного датского дога. Поскольку вагон был переполнен людьми, он приказал собаке встать на задние лапы.

Послушный пес всю дорогу ехал, стоя на задних лапах, чтобы занимать меньше места.