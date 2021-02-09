Из-за оползня двое животных на ферме в городе Фримонт, Калифорния, оказались в ловушке. Ценой немалых усилий спасателям удалось их освободить.

После оползня, произошедшего из-за сильного шторма, лошадь и пони застряли в болоте на 18 часов.

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Поток грязи снес ограждение вольера. Животные оказались в ловушке. Целых 18 часов лошадь и пони находились на грани жизни и смерти.

Легкого и небольшого пони удалось достать быстрее. А конь застрял в опасном положении. Он лежал на боку и ноги животного были направлены в сторону.

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Спасателям пришлось использовать много разных веревок и ремней. Сначала лошади вернули в вертикальное положение, а потом вытащили на землю.

Видео спасения лошади: