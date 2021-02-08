На Запорожье тигрица и львица отказались от потомства: кто стал приемными родителями малышей
Тигрица родила малышей 11 января, а львица – через неделю, 17 января. Вот только кормить малышей гигантские кошки отказались.
Источник:Укрінформ
В Центре реабилитации диких животных, который расположен в Васильевке, Запорожская область, две хищных мамы отказались от детей.
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Тигрица отказалась кормить малышей / Фото Дмитрий Смольенко, Укринформ
Львица и тигрица отказались выкармливать потомство, поэтому за них это делают владельцы Центра – Елена и Александр Пылышенко.
Вскармливание занимает много времени и сил / Фото Дмитрий Смольенко, Укринформ
Тигрица родила двух котят-мальчиков, и сразу стало понятно, что кормить она их не планирует. У гигантской кошки не проснулся материнский инстинкт.
Котят пришлось забрать у тигрицы и львицы / Фото Дмитрий Смольенко, Укринформ
А вот львица имела неудачные роды: один малыш умер, а другой родился очень слабым. Владельцы центра решили забрать малыша, чтобы не рисковать его здоровьем. Тем более, что температура на улице опустилась до 17 градусов мороза.
Котят выкармливают сухим собачьим молоком – владельцы центра уже имеют такой опыт, поэтому приобрели проверенный продукт.
Вскармливание малышей занимает много времени / Фото Дмитрий Смольенко, Укринформ
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Малышей будут кормить так минимум до шести недель, а затем начнут добавлять к рациону куриный фарш, а затем – мясо.
Малышей кормят сухой смесью для щенков / Фото Дмитрий Смольенко, Укринформ
На вскармливание тигрят и львенка уходит немало времени и сил. Они едят каждые 4 часа, а смеси обходятся владельцам в 100 долларов в неделю.
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