Сейчас самой старой птице на планете около 70 лет. За свою жизнь она имела не менее 30 детенышей.

Птица по имени Уиздом является самкой темноспинного альбатроса. О том, что у долгожительницы снова появилось потомство, сообщает тихоокеанское отделение Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США.

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Темноспинный Альбатрос высиживают малышей на атолле Мидуэй / Фото Wikipedia

Долгожительница снесла яйцо на атолле Мидуэй, который является одним из любимых мест для альбатросов. Ежегодно сюда прилетают миллионы птиц для размножения.

За самкой по имени Уиздом, что в переводе с английского значит "Мудрость", наблюдают еще с 1956 года. Именно тогда ее окольцевал орнитолог Чендлер Робинс.

Ученые считают, что самка темноспинного альбатроса появилась на свет в 1951 году. То есть ей уже 70 лет – поэтому Уиздом считают самой старой птицей на планете.

Уиздом имеет партнера, которого нашла в 2012 году. Вместе с ним самка воспитывает птенцов.



Партнер самой старой птицы со своим птенцом / Фото Friends of Midway Atoll National Wildlife Refuge

Ученые прозвали самца Акеакамаи, что в переводе с гавайского означает "Любитель мудрости". 1 февраля 2021 года у пары птиц вылупился птенец. Интересно, что яйца высиживают самец и самка по очереди.

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Теперь родители так же по очереди будут выкармливать малышей. Птенцы альбатросов в основном едят рыбью икру и кальмаров. Эта пища богата жирными кислотами.