Прохожие кормили птиц на пляже, а кошка, как настоящий хищник, решила поймать себе добычу. Но у нее ничего не получилось.

Источник: фейсбук Игоря Ерошкина

Одесский фотограф Игорь Ерошкин снял забавную историю. Кошка, которая живет на пляже вблизи бывшего санатория "Россия", вышла на охоту.

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Охота оказалось неудачной / Фото Игорь Ерошкин

Пока прохожие кормили морских птиц, трехцветная кошечка решила поймать себе хоть одну. Но птицы даже не подозревали о ее попытках и спокойно летали в нескольких сантиметрах от когтей хищника.



Трехцветная кошка живет вблизи пляжа / Фото Игорь Ерошкин

Впрочем, за старание кошка все равно получила вознаграждение – ее накормили прохожие, которые остановилась посмотреть на это зрелище.



Прохожие останавливались, чтобы сфотографировать забавное животное / Фото Игорь Ерошкин



Кошка привлекла немало внимания / Фото Игорь Ерошкин

Ни одна чайка не пострадала, – полушутя пишет фотограф.



Чайки даже не подозревали о такой охоте / Фото Игорь Ерошкин

Опубликованные фото собрали немало лайков и комментариев в фейсбуке.



Фото Игорь Ерошкин





Фото Игорь Ерошкин