Тем, кто хочет взять в свой дом животное из приюта, прежде всего нужно спросить себя и членов семьи, готовы ли вы нести ответственность за него. Ведь любое животное требует времени, сил и финансовых затрат.

Источник: 24 канал

Если вы берете животное, в течение долгих лет его жизнь и здоровье будет зависеть целиком и полностью от вас. Поэтому дважды подумайте перед тем, как принести в дом котенка или щенка.

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Пусть ваш выбор не будет импульсивным



Нужно тщательно взвесить все аргументы, перед тем как брать животное из приюта / Фото Belanta

Даже если вам очень понравилась фотография животного в социальных сетях, хорошо все обдумайте. Поезжайте в приют или на встречу с волонтерами, познакомьтесь с котом или собакой. Возьмите еще некоторое время на обдумывание, взвесьте все за и против – и только после этого принимайте решение.

Выясните историю своего будущего питомца

Внимательно изучите его профиль и документы. А также спросите у волонтеров: любит ли животное детей? Оно привыкло жить в квартире или доме? Как ладит с другими животными? Что ест?

Ответы на эти вопросы помогут вам принять решение.

Также не забудьте поинтересоваться, стерилизовано ли животное, а также какие имеет прививки.

Животное из приюта может быть сложным и неудобным



Кота или собаку из приюта придется с нуля учить правилам поведения / Фото Style.rbc

Большинство из собак и кошек в приюте имеют непростую судьбу. Прошлое дает о себе знать и отражается на поведении животных.

Если вы берете взрослого кота или собаку, они, вероятно, никогда не были в квартире – их придется с нуля учить правилам поведения.

Породистые животные тоже оказались в приюте не просто так: вероятно, они имели проблемы с поведением, убежали или потерялись у предыдущих хозяев, или же семья отдала их в приют, что стало огромным стрессом.

Будьте готовы к тому, что вам придется приложить немало времени и усилий, чтобы ваш новый любимец стал послушным и начал вам доверять.

Вам нужно будет общаться с куратором животного



Волонтеры попросят вас рассказывать о жизни животного / Фото Belanta

Ни один сознательный волонтер или куратор не отдадут животное просто так. Они обязательно возьмут контакты нового владельца и будут ненавязчиво отслеживать его судьбу.

Вас попросят раз в несколько недель (потом – реже) присылать фото своего любимца, рассказывать о его здоровье и настроении.

Финансовые расходы – неизбежны

В первый же день вам нужно будет посетить ветеринара, прогнать различных паразитов, купить качественный корм, подстилку, поводок и ошейник для собаки. Не забудьте заказать адресник – ведь животное не сможет рассказать, где оно живет, если потеряется.

Если животное не стерилизовано – обязательно стерилизуйте его в возрасте после 6 месяцев. Хотя животное из приюта можно взять бесплатно, помните, что ему нужен регулярный комплексный уход, хорошая еда, посещение ветеринара.

В случае болезни или травмы расходы возрастут. Кроме того, собаки и кошки могут не уметь вести себя дома и испортить что-то ценное.



В конце концов, животное из приюта может стать отличным другом / Фото Pets.mail

Учитывайте все эти моменты, перед тем как принести в дом кота или собаку из приюта. Но, несмотря на трудности, такие животные обычно становятся самыми верными друзьями и всегда благодарны своим спасителям.