Тим, хто хоче взяти у свій дім тварину з притулку, перш за все потрібно запитати себе та членів родини, чи готові ви нести відповідальність за неї. Адже будь-яка тварина потребує часу, сил та фінансових витрат.

Джерело: 24 канал

Якщо ви берете тварину, протягом довгих років її життя та здоров'я буде залежати цілком і повністю від вас. Тому двічі подумайте перед тим, як принести в дім кошеня або цуценя.

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Нехай ваш вибір не буде імпульсивним



Потрібно ретельно зважити всі аргументи, перед тим як брати тварину з притулку / Фото Belanta

Навіть якщо вам дуже сподобалася фотографія тваринки в соціальних мережах, добре все обдумайте. Поїдьте в притулок або на зустріч з волонтерами, познайомтеся з котом або собакою. Візьміть ще деякий час на обдумування, зважте всі за і проти – і тільки після цього приймайте рішення.

З'ясуйте історію свого майбутнього вихованця

Уважно вивчіть його профіль і документи. А також запитайте у волонтерів: чи любить тварина дітей? Вона звикла мешкати у квартирі чи будинку? Як ладнає з іншими тваринами? Що їсть?

Відповіді на ці питання допоможуть вам прийняти рішення.

Також не забудьте поцікавитися, чи стерилізована тварина, а також чи має щеплення.

Тварина з притулку може бути складною і незручною



Кота чи собаку з притулку доведеться з нуля навчати правил поведінки / Фото Style.rbc

Більшість із собак та котів у притулку мають непросту долю. Минуле дає про себе знати й відбивається на поведінці тварин.

Якщо ви берете дорослого кота чи собаку, вони, ймовірно, ніколи не були у квартирі – їх доведеться з нуля навчати правил поведінки.

Породисті тварини теж опинилися в притулку не просто так: ймовірно, вони мали труднощі з поведінкою, втекли або загубилися у попередніх господарів, або ж родина віддала їх в притулок, що стало величезним стресом.

Будьте готові до того, що вам доведеться докласти чимало часу і зусиль, аби ваш новий улюбленець став слухняним і почав вам довіряти.

Вам потрібно буде спілкуватися з куратором тварини



Волонтери попросять вас розповідати про життя тварини / Фото Belanta

Жоден свідомий волонтер або куратор не віддасть тварину просто так. Вони обов'язково візьмуть контакти нового власника і будуть ненав'язливо відстежувати долю собаки чи кота.

Вас попросять раз на кілька тижнів (потім – рідше) надсилати фото свого улюбленця, розповідати про його здоров'я і настрій.

Фінансові витрати – неминучі

У перший же день вам потрібно буде відвідати ветеринара, прогнати різних паразитів, купити якісний корм, підстилку, повідець і нашийник для собаки. Не забудьте замовити адресник – адже тварина не зможе розповісти, де вона живе, якщо загубиться.

Якщо тварина не стерилізована – обов'язково стерилізуйте її у віці після 6 місяців. Хоча тварину з притулку можна взяти безкоштовно, пам'ятайте, що їй потрібен регулярний комплексний догляд, хороша їжа, відвідини ветеринара.

У разі хвороби або травми витрати зростуть. Окрім того, собаки й коти можуть не вміти поводитися вдома і зіпсувати щось цінне.



Зрештою, тварина з притулку може стати чудовим другом / Фото Pets.mail

Зважайте на усі ці моменти, перед тим як принести в дім котика чи собаку з притулку. Але, попри труднощі, такі тварини зазвичай стають найвірнішими друзями й завжди вдячні своїм рятівникам.

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