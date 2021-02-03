Що потрібно знати перед тим, як взяти тварину з притулку: поради та рекомендації
Тим, хто хоче взяти у свій дім тварину з притулку, перш за все потрібно запитати себе та членів родини, чи готові ви нести відповідальність за неї. Адже будь-яка тварина потребує часу, сил та фінансових витрат.
Джерело: 24 канал
Якщо ви берете тварину, протягом довгих років її життя та здоров'я буде залежати цілком і повністю від вас. Тому двічі подумайте перед тим, як принести в дім кошеня або цуценя.
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Нехай ваш вибір не буде імпульсивним
Потрібно ретельно зважити всі аргументи, перед тим як брати тварину з притулку / Фото Belanta
Навіть якщо вам дуже сподобалася фотографія тваринки в соціальних мережах, добре все обдумайте. Поїдьте в притулок або на зустріч з волонтерами, познайомтеся з котом або собакою. Візьміть ще деякий час на обдумування, зважте всі за і проти – і тільки після цього приймайте рішення.
З'ясуйте історію свого майбутнього вихованця
Уважно вивчіть його профіль і документи. А також запитайте у волонтерів: чи любить тварина дітей? Вона звикла мешкати у квартирі чи будинку? Як ладнає з іншими тваринами? Що їсть?
Відповіді на ці питання допоможуть вам прийняти рішення.
Також не забудьте поцікавитися, чи стерилізована тварина, а також чи має щеплення.
Тварина з притулку може бути складною і незручною
Кота чи собаку з притулку доведеться з нуля навчати правил поведінки / Фото Style.rbc
Більшість із собак та котів у притулку мають непросту долю. Минуле дає про себе знати й відбивається на поведінці тварин.
Якщо ви берете дорослого кота чи собаку, вони, ймовірно, ніколи не були у квартирі – їх доведеться з нуля навчати правил поведінки.
Породисті тварини теж опинилися в притулку не просто так: ймовірно, вони мали труднощі з поведінкою, втекли або загубилися у попередніх господарів, або ж родина віддала їх в притулок, що стало величезним стресом.
Будьте готові до того, що вам доведеться докласти чимало часу і зусиль, аби ваш новий улюбленець став слухняним і почав вам довіряти.
Вам потрібно буде спілкуватися з куратором тварини
Волонтери попросять вас розповідати про життя тварини / Фото Belanta
Жоден свідомий волонтер або куратор не віддасть тварину просто так. Вони обов'язково візьмуть контакти нового власника і будуть ненав'язливо відстежувати долю собаки чи кота.
Вас попросять раз на кілька тижнів (потім – рідше) надсилати фото свого улюбленця, розповідати про його здоров'я і настрій.
Фінансові витрати – неминучі
У перший же день вам потрібно буде відвідати ветеринара, прогнати різних паразитів, купити якісний корм, підстилку, повідець і нашийник для собаки. Не забудьте замовити адресник – адже тварина не зможе розповісти, де вона живе, якщо загубиться.
Якщо тварина не стерилізована – обов'язково стерилізуйте її у віці після 6 місяців. Хоча тварину з притулку можна взяти безкоштовно, пам'ятайте, що їй потрібен регулярний комплексний догляд, хороша їжа, відвідини ветеринара.
У разі хвороби або травми витрати зростуть. Окрім того, собаки й коти можуть не вміти поводитися вдома і зіпсувати щось цінне.
Зрештою, тварина з притулку може стати чудовим другом / Фото Pets.mail
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