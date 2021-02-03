Covid-козел: британські кози заробили 50 тисяч фунтів на онлайн-конференціях
Через пандемію Covid-19 фермерка у Великій Британії змусила своїх козлів працювати. Вона здавала їх в оренду для онлайн-конференцій та мітингів.
Джерело: BBC
Козлам з ферми у Росендейлі, графство Ланкшир, під час локдану довелося попрацювати. Як стверджує власниця Дот Маккарті, кількість людей, які платять за "показових" козлів, була "божевільною".
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Фермерці з Великої Британії довелося придумати, як вберегти ферму від закриття / Фото BBC
На оренді козлів фермерка зуміла заробити 50 тисяч фунтів стерлінгів (понад 68 тисяч доларів – Pets 24).
Козли з ферми Cronkshaw Fold з'являлися на віртуальних зустрічах у США, Китаї, Канаді, Росії та Австралії. Сума пожертвування за "роботу" тварин була невеликою – 5 фунтів стерлінгів.
Однак деякі люди жертвували набагато більше.
Ідея фермерки здавати тварин "в оренду" допомогла втримати підприємство "на плаву" в скрутні часи пандемії. Раніше на фермі проводили весілля та освітні візити, але з початком карантину цей бізнес став неможливим.
32-річній власниці довелося придумати нову ідею: здавати тварин "в оренду". Люди ненадовго показують їх на своїх онлайн-мітингах, як несподіванку. Це чудово покращує настрій усім присутнім.
Чимало людей захотіли орендувати кіз для конференцій / Фото BBC
Козел несподівано приєднувався до відеоконференцій через систему запрошень. Ідею розмістили на сайті ферми у квітні 2020 року, як жарт.
Фермерка лягла спати, а вже вранці побачила на своїй пошті близько 200 електронних листів з проханням під'єднати кіз до відеоконференцій.
Такий успіх дозволив фермерці не тільки вберегти свій бізнес від закриття, а й найняти двох працівників, що допомагають козам виходити "в ефір".
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