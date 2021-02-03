Из-за пандемии Covid-19 фермер в Великобритании заставила своих козлов работать. Она сдавала их в аренду для онлайн-конференций и митингов.

Источник: BBC

Козлам с фермы в Росендейле, графство Ланкшир, во время локдана пришлось поработать. Как утверждает владелица Дот Маккарти, количество людей, которые платят за "показательных" козлов, было "сумасшедшим".

Интересно До и после: фото страшненьких котят, выросших невероятными красавчиками



Фермерше из Великобритании пришлось придумать, как уберечь ферму от закрытия / Фото BBC

На аренде козлов фермерша сумела заработать 50 тысяч фунтов стерлингов (более 68 тысяч долларов – Pets 24).

Козлы с фермы Cronkshaw Fold появлялись на виртуальных встречах в США, Китае, Канаде, России и Австралии. Сумма пожертвования за "работу" животных была небольшой – 5 фунтов стерлингов.

Однако некоторые люди жертвовали намного больше.

Идея фермерши сдавать животных "в аренду" помогла удержать предприятие "на плаву" в трудные времена пандемии. Ранее на ферме проводили свадьбы и образовательные визиты, но с началом карантина этот бизнес стал невозможным.

32-летней владелице пришлось придумать новую идею: сдавать животных "в аренду". Люди ненадолго показывают их на своих онлайн-митингах как неожиданность. Это прекрасно улучшает настроение всем присутствующим.



Многие захотели арендовать коз для конференций / Фото BBC

Козел неожиданно присоединялся к видеоконференции через систему приглашений. Идею разместили на сайте фермы в апреле 2020 года, как шутку.

Фермер легла спать, а уже утром увидела на своей почте около 200 электронных писем с просьбой подключить коз к видеоконференциям.

Такой успех позволил фермерше не только уберечь свой бизнес от закрытия, но и нанять двух работников, которые помогают козам выходить "в эфир".