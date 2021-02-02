Когда хозяева приносят в дом маленький комочек шерсти, сложно поверить, что когда-то из него вырастет красивая кошка или кот. Но рано или поздно эти "гадкие утята" превращаются в роскошных любимцев.

Источник: Boredpanda

Любовь, уход и хорошее питание помогают вырастить из некрасивых малышей настоящих супермоделей. У хороших хозяев любой котенок может стать просто красавцем.

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