До и после: фото страшненьких котят, выросших невероятными красавчиками
Когда хозяева приносят в дом маленький комочек шерсти, сложно поверить, что когда-то из него вырастет красивая кошка или кот. Но рано или поздно эти "гадкие утята" превращаются в роскошных любимцев.
Источник: Boredpanda
Любовь, уход и хорошее питание помогают вырастить из некрасивых малышей настоящих супермоделей. У хороших хозяев любой котенок может стать просто красавцем.
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