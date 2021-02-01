Измученный жизнью: персидский кот выглядит так, будто не выпил утренний кофе
Природа создает всех животных разными. Люди любят своих питомцев за ласковый характер, веселый нрав, а иногда – даже за забавную внешность.
Источник: Boredpanda
Персидский кот по имени Барнаби всегда имеет такой вид, будто ему пришлось вставать очень рано. Да еще и не повезло остаться без кофе.
Актуально Впервые в истории: в Белом доме теперь живет собака из приюта
Кот всегда выглядит так, будто только что проснулся / Фото Boredpanda
У этого кота всегда грустные глаза, понурое выражение морды и полностью меланхоличный вид.
Барнаби очень смешной / Фото Boredpanda
Забавности добавляет пышная шерсть на голове, похожая на взъерошенные волосы человека, который мало спал.
У персидских кошек часто бывают прищуренные глаза / Фото Boredpanda
Но жаловаться на жизнь коту не приходится – он спит 20 часов в сутки и имеет все, что делает счастливым домашнего любимца.
Барнаби напоминает человека, который не выспался / Фото Boredpanda
Вам понравится Женщина принесла котенка на работу: милые фото
Поделиться новостью