Природа создает всех животных разными. Люди любят своих питомцев за ласковый характер, веселый нрав, а иногда – даже за забавную внешность.

Источник: Boredpanda

Персидский кот по имени Барнаби всегда имеет такой вид, будто ему пришлось вставать очень рано. Да еще и не повезло остаться без кофе.

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Кот всегда выглядит так, будто только что проснулся / Фото Boredpanda

У этого кота всегда грустные глаза, понурое выражение морды и полностью меланхоличный вид.



Барнаби очень смешной / Фото Boredpanda

Забавности добавляет пышная шерсть на голове, похожая на взъерошенные волосы человека, который мало спал.



У персидских кошек часто бывают прищуренные глаза / Фото Boredpanda

Но жаловаться на жизнь коту не приходится – он спит 20 часов в сутки и имеет все, что делает счастливым домашнего любимца.



Барнаби напоминает человека, который не выспался / Фото Boredpanda