Женщина принесла котенка в свой офис, она хотела обеспечить ему комфортные условия. Котенок был сиротой и отчаянно нуждался в материнской любви.

Источник: сайт Bezkota

За заботу пушистик рассчитывается с сотрудниками офиса своей лаской.

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Что известно о котенке Джои?

Сотрудница студии графического дизайна взяла Джои из местного приюта. Новый опекун животного сразу принесла ее на свое рабочее место, чтобы она могла вовремя есть и наслаждаться обществом людей.



Все сотрудники в восторге от котенка / Фото lookerpets

В офисе было тихо, пока там не появился котенок. Каждые 4 часа тоненькое скрипучее "Мяу" просило есть. Малышку каждый хочет понянчить, ведь это замечательный антистресс во время работы.

Почему котенка назвали Джои

Словом "Джои" называют потомство коал, а этот котенок похож на детеныша сумчатого животного. Она любит удобно умоститься в сумке или в пакете из одеяла.



Имя соответствует поведению / Фото bezkota



Малышка любит молоко и спать / Фото lookerpets



Джои обожает людей / Фото lookerpets