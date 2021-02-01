Женщина принесла котенка на работу: милые фото
Женщина принесла котенка в свой офис, она хотела обеспечить ему комфортные условия. Котенок был сиротой и отчаянно нуждался в материнской любви.
Источник: сайт Bezkota
За заботу пушистик рассчитывается с сотрудниками офиса своей лаской.
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Что известно о котенке Джои?
Сотрудница студии графического дизайна взяла Джои из местного приюта. Новый опекун животного сразу принесла ее на свое рабочее место, чтобы она могла вовремя есть и наслаждаться обществом людей.
Все сотрудники в восторге от котенка / Фото lookerpets
В офисе было тихо, пока там не появился котенок. Каждые 4 часа тоненькое скрипучее "Мяу" просило есть. Малышку каждый хочет понянчить, ведь это замечательный антистресс во время работы.
Почему котенка назвали Джои
Словом "Джои" называют потомство коал, а этот котенок похож на детеныша сумчатого животного. Она любит удобно умоститься в сумке или в пакете из одеяла.
Имя соответствует поведению / Фото bezkota
Малышка любит молоко и спать / Фото lookerpets
Джои обожает людей / Фото lookerpets
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