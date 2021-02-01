Жінка принесла кошеня до свого офісу, адже хотіла забезпечити йому комфортні умови. Кошенятко було сиротою та відчайдушно потребувало материнської любові.

Джерело: сайт Bezkota

За турботу пухнастик розраховується зі співробітниками офісу своєю ласкою.

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Що відомо про кошеня Джої?

Співробітниця студії графічного дизайну взяла Джої з місцевого притулку. Нова опікунка тварини відразу принесла її на своє робоче місце, щоб вона могла вчасно їсти та насолоджуватися товариством людей.



Усі співробітники в захваті від кошеняти / Фото lookerpets

В офісі було тихо, поки там не з'явилось кошеня. Кожні 4 години тоненьке скрипуче "Няв" просило їсти. Малечу кожен охоче поняньчити, адже це чудовий антистрес під час роботи.

Чому кошеня назвали Джої

Словом "джої" називають потомство коал, а це кошеня подібно до дитинчати сумчастої тварини. Вона любить зручно вмоститися в сумці або в пакунку з ковдри.



Ім'я відповідає поведінці / Фото bezkota



Малеча любить молоко і спати / Фото lookerpets



Джої обожнює людей / Фото lookerpets