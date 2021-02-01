Новоизбранный президент США Джо Байден переехал в Белый дом со своими любимицами: немецкими овчарками. Одну из них он взял в приюте для собак.

Источник: UAnimals

Собак нового президента Соединенных Штатов Америки зовут чемп и Мейджор. Овчарку по имени Мэйджор семья Джо Байдена взяла из приюта в 2018 году.

Интересно Женщина принесла котенка на работу: милые фото

Супруга президента Джилл Байден написала в своем твиттере о том, что собаки присоединились к их семье в Белом доме.



Джо Байден и овчарка Мейджор / Фото twitter.com/joebiden

Таким образом Джо Байден восстановил традицию, которой более 100 лет. Все президенты США перевозили с собой в Белый дом любимцев. Прервал этот обычай только Дональд Трамп.



Собаки переезжают в Белый дом вместе с семьей новоизбранного президента / Фото twitter Jill Biden

Овчарку Мейджор взяли из приюта благодаря социальным сетям. Дочь Байдена Эшли увидела объявление о том, что животному ищут новый дом. Сначала семья Байденов взяла пса под патронаж, а через восемь месяцев забрала насовсем.



Мейджор взяли из приюта в 2008 году / Фото twitter Jill Biden

Джо Байден рассказывает о жизни своих собак в инстаграме:

Чемп – старожил в семье новоизбранного президента. Он появился в 2008 году – это был подарок жены в честь избрания Байдена вице-президентом при Бараке Обаме.



Овчарки семьи Байденов: Чемп и Мейджор / Фото instagram.com/joebiden