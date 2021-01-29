Шанс выжить после такого инцидента составлял всего лишь 1%. Животное не просто выжило, но и смогло выздороветь и сейчас чувствует себя достаточно хорошо.

Источник: BBC

Инцидент произошел в английском городе Лидс. Хорек по имени Бандит случайно оказался в стиральной машине при 100-минутной стирке.

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Хозяева боялись, что хорек не выживет после такого приключения / Фото BBC

Ветеринары сообщили, что хорек был в довольно плохом состоянии, когда его принесли в клинику. У животного произошел коллапс легкого, а на теле были ушибы.

Уже через 4 часа после того, как хорька доставили в ветеринарную клинику, он сделал несколько неуверенных шагов. Тогда ветеринары поняли, что животное выздоровеет.

Ветеринары предупреждают, что стиральные машины могут стать опасным местом для домашних животных, особенно в холодное время года. Коты, грызуны, маленькие собаки могут залезть внутрь и греться там, свернувшись калачиком.