Коли господарі приносять в дім маленький клубочок шерсті, складно повірити, що колись із нього виросте красива кішка чи кіт. Але рано чи пізно ці "гидкі каченята" перетворюються на розкішних улюбленців.

Джерело: Boredpanda

Любов, догляд і хороше харчування допомагають виростити з некрасивих малюків справжніх супермоделей. У хороших господарів будь-яке кошеня може стати просто красенем.

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Цей кіт вирівнявся із "зім'ятого" стану



Хто б міг подумати, що Німбус виросте таким красунчиком / Фото Boredpanda

З нещасного кошеняти став розкішним котом



Цього малюка знайшли в дуже занедбаному стані, а він став пухнастим і товстеньким красенем / Фото Boredpanda

Хлопець знайшов двох кошенят під будинком



І показав через рік, якими вони стали / Фото Boredpanda

6 тижнів та 8 місяців



Цей кіт перетворюється на справжнього короля / Фото Boredpanda

Кіт, поділений навпіл



Якщо господарі не могли визначитися, сірого чи чорного кота вони хочуть / Фото Boredpanda

Із беззубого малюка став чудовим котом



Лікування кошеняти обійшлося дорожче за автомобіль, але тільки погляньте, яким він став красенем / Фото Boredpanda

Скромний малюк



Виріс у таку ж скромну гарненьку кицю / Фото Boredpanda

Кошеня з наївними очима стало нахабною улюбленою мордою



Господар робить фото з котиком кожного року в річницю "всиновлення" / Фото Boredpanda

Його знайшли в канаві, худого та в опіках від цигарок



Але зараз ніщо не нагадує про страшне минуле кошеняти / Фото Boredpanda

Від пушинки до величезного пухнастика



У цьому кошеняті ховався величезний пухнастий потенціал / Фото Boredpanda

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