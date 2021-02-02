Все, кто имеет четвероногого друга, рано или поздно выходят с ним на прогулку. Эти правила нужно соблюдать независимо от размера и агрессивности вашей собаки.

Источник: инстаграм Pets and People

Существует определенный неписаный кодекс для владельцев собак, регулирующий прогулки с любимцами. Эти правила должны соблюдать все – и тогда прогулки станут веселыми и безопасными.

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Соблюдайте правила выгула животных



Собаки любого размера должны гулять на поводке / Фото Pixabay

Самостоятельно выгуливать собаку можно только детям старше 14 лет. Запрещено выгуливать животных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Во время прогулки в городе собака должна находиться на поводке. А животные больших размеров и опасных пород – на поводке и в наморднике. Выгуливать собак без поводка можно только на специально оборудованных площадках.

Помните, что ответственный владелец всегда надевает на собаку ошейник с жетоном, где указан номер телефона. Если собака потеряется, неравнодушные люди смогут вернуть ее вам.

Убирайте за собакой



Уборка за собакой демонстрирует ответственность владельца / Фото Pixabay

Владельцы должны убирать за собаками везде, даже на площадках для выгула. Это замечательное правило добрососедства – экскременты вашего пса не будут мешать детям, портить внешний вид города и экологию.

Позаботьтесь о безопасности собаки и окружающих



Не оставляйте собаку в закрытой машине, особенно в теплое время года / Фото Pixabay

Не спускайте собаку с поводка в местах, не предназначенных для этого. Ни в коем случае не оставляйте животное ждать вас у магазина или подъезда. Также категорически запрещено оставлять собаку в машине – животное может получить тепловой удар и даже погибнуть.

И, конечно, никогда не отпускайте животное на самовигул.