Как сделать домик для собаки: советы с фото и видео
Даже если собаки живут в квартире, им нравится иметь собственный уголок, где можно спрятаться. Поэтому рекомендуем владельцам животных сделать для своего любимца уютное место.
Источник: Urdesignmag
Если вы планируете принести в дом щенка, можно позаботиться о домике заранее. Так малышу будет проще пережить стресс от переезда в новый дом.
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Как сделать домик для собаки
Выберите хорошие материалы
Обязательно выбирайте материалы высокого качества. В квартире можно установить домик из фанеры или OSB-плиты. Они легче, чем традиционный материал для будок, и одновременно достаточно прочные.
Для улицы лучше выбирать настоящее дерево, покрытое водоотталкивающим средством.
Будка поможет собаке чувствовать себя уютно / Фото M-strana
Кроме того, вам понадобятся:
- гвозди, винты или саморезы для закрепления панелей,
- дерево для каркаса будки,
- электрическая дрель для соединения конструкции,
- отвертка, плоскогубцы, молоток,
- ножи и пилы для резки строительных материалов.
Составьте план
Сначала нужно измерить параметры собаки (или поискать в интернете, каким вырастет ваш будущий пес). Обычно размер спального места для собаки измеряют так: длину тела животного добавляют к двойной длине лап. Так ваш любимец будет иметь достаточно пространства для сна.
Стоять во весь рост в будке для собаки не обязательно, но не делайте высоту критически низкой. Подумайте, сколько времени собака будет проводить в своем домике. Если немного – можно не делать его слишком большим, и наоборот.
Помните, что собака ни в коем случае не должна находиться в домике все время.
Измерив необходимые цифры, можно покупать соответствующие материалы.
Вариант стильной будки для собаки / Фото Urdesignmag
Сформируйте каркас
Для этого вам понадобятся деревянные планки, нож и пила, гвозди и молоток. Вы можете сделать простой прямоугольный дом, или же приделать ему еще и крышу.
Переходите к стенам
Когда у вас есть готовый каркас, начинайте набивать на него фанеру. Обязательно проверьте, не осталось ли гвоздей или саморезов в открытом доступе, о которые собака может зацепиться.
Вход в будку лучше прорезать в цельном куске фанеры. Так конструкция будет прочной.
Если будка для собаки будет стоять на улице, или же ваш любимец хочет прятаться от всех – завесьте вход в будку тканью. Это сэкономит тепло и убережет от яркого света.
Крыша
Если домик будет стоять в помещении, крышу можно не делать. Или изготовить декоративный вариант из фанеры.
Однако если будка предназначена для улицы, деревянную либо фанерную крышу нужно укрыть водонепроницаемым материалом. Это может быть шифер, жесть, черепица и так далее.
Существует много вариантов стильных будок для квартиры / Фото Sobakibalabaki
Для уличного использования может потребоваться достаточно толстая фанера или дерево. В зимний период нужно утеплить будку с помощью минеральной ваты, пенопласта, войлока и тому подобное. Внутрь положите сено: в морозы собака сможет в него "зарываться".
Помните, что не все любимцы могут жить на улице зимой. Это зависит от возраста, состояния здоровья, длины и густоты шерсти и размеров собаки.
Смотрите видео, как сделать будку для собаки:
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