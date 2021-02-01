Даже если собаки живут в квартире, им нравится иметь собственный уголок, где можно спрятаться. Поэтому рекомендуем владельцам животных сделать для своего любимца уютное место.

Источник: Urdesignmag

Если вы планируете принести в дом щенка, можно позаботиться о домике заранее. Так малышу будет проще пережить стресс от переезда в новый дом.

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Как сделать домик для собаки

Выберите хорошие материалы

Обязательно выбирайте материалы высокого качества. В квартире можно установить домик из фанеры или OSB-плиты. Они легче, чем традиционный материал для будок, и одновременно достаточно прочные.

Для улицы лучше выбирать настоящее дерево, покрытое водоотталкивающим средством.



Будка поможет собаке чувствовать себя уютно / Фото M-strana

Кроме того, вам понадобятся:

гвозди, винты или саморезы для закрепления панелей,

дерево для каркаса будки,

электрическая дрель для соединения конструкции,

отвертка, плоскогубцы, молоток,

ножи и пилы для резки строительных материалов.

Составьте план

Сначала нужно измерить параметры собаки (или поискать в интернете, каким вырастет ваш будущий пес). Обычно размер спального места для собаки измеряют так: длину тела животного добавляют к двойной длине лап. Так ваш любимец будет иметь достаточно пространства для сна.

Стоять во весь рост в будке для собаки не обязательно, но н е делайте высоту критически низкой. Подумайте, сколько времени собака будет проводить в своем домике. Если немного – можно не делать его слишком большим, и наоборот.

Помните, что собака ни в коем случае не должна находиться в домике все время.

Измерив необходимые цифры, можно покупать соответствующие материалы.



Вариант стильной будки для собаки / Фото Urdesignmag

Сформируйте каркас

Для этого вам понадобятся деревянные планки, нож и пила, гвозди и молоток. Вы можете сделать простой прямоугольный дом, или же приделать ему еще и крышу.

Переходите к стенам

Когда у вас есть готовый каркас, начинайте набивать на него фанеру. Обязательно проверьте, не осталось ли гвоздей или саморезов в открытом доступе, о которые собака может зацепиться.

Вход в будку лучше прорезать в цельном куске фанеры. Так конструкция будет прочной.

Если будка для собаки будет стоять на улице, или же ваш любимец хочет прятаться от всех – завесьте вход в будку тканью. Это сэкономит тепло и убережет от яркого света.

Крыша

Если домик будет стоять в помещении, крышу можно не делать. Или изготовить декоративный вариант из фанеры.

Однако если будка предназначена для улицы, деревянную либо фанерную крышу нужно укрыть водонепроницаемым материалом. Это может быть шифер, жесть, черепица и так далее.



Существует много вариантов стильных будок для квартиры / Фото Sobakibalabaki

Для уличного использования может потребоваться достаточно толстая фанера или дерево. В зимний период нужно утеплить будку с помощью минеральной ваты, пенопласта, войлока и тому подобное. Внутрь положите сено: в морозы собака сможет в него "зарываться".

Помните, что не все любимцы могут жить на улице зимой. Это зависит от возраста, состояния здоровья, длины и густоты шерсти и размеров собаки.

Смотрите видео, как сделать будку для собаки: