Навіть якщо собаки мешкають у квартирі, їм подобається мати власний куточок, де можна заховатися. Тому рекомендуємо власникам тварин зробити для свого улюбленця затишне місце.

Джерело: Urdesignmag

Якщо ви плануєте принести в дім цуценя, можна подбати про будиночок заздалегідь. Так малюку буде простіше пережити стрес від переїзду в новий дім.

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Як зробити будиночок для собаки

Оберіть хороші матеріали

Обов'язково обирайте матеріали високої якості. У квартирі можна встановити будиночок з фанери або ОСБ-плити. Вони легші за традиційний матеріал для будок, і водночас достатньо міцні.

Для вулиці краще обирати справжнє дерево, вкрите водовідштовхувальним покриттям.



Будка допоможе собаці відчувати себе затишно / Фото M-strana

Окрім того, вам знадобляться:

цвяхи, гвинти або саморізи для закріплення панелей,

дерево для каркаса будки,

електричний дриль для з'єднання конструкції,

викрутка, плоскогубці, молоток,

ножі й пилки для різання будівельних матеріалів.

Складіть план

Спершу потрібно виміряти розмір собаки (або пошукати в інтернеті, яким виросте ваш майбутній пес). Зазвичай розмір спального місця для собаки вимірюють так: довжину тіла тварини додають до подвійної довжини лап. Так ваш улюбленець матиме достатньо простору для сну.

Стояти на повен зріст в будці для собаки не обов'язково, але не робіть висоту критично низькою. Подумайте, скільки часу собака буде проводити у своєму будинку. Якщо небагато – можна не робити його надто великим, і навпаки.

Пам'ятайте, що собака в жодному разі не має перебувати в будиночку увесь час.

Вимірявши необхідні цифри, можна купувати відповідні матеріали.



Варіант стильної будки для собаки / Фото Urdesignmag

Сформуйте каркас

Для цього вам знадобляться дерев'яні планки, ніж та пила, цвяхи й молоток. Ви можете зробити найпростіший прямокутний будинок, або ж додати йому ще й дах.

Переходьте до стін

Коли у вас є готовий каркас, починайте набивати на нього фанеру. Обов'язково перевірте, чи не залишилося цвяхів або саморізів у відкритому доступі, за які собака може зачепитися.

Вхід до будки краще прорізати у цільному шматку фанери. Так конструкція буде міцнішою.

Якщо будка для собаки буде стояти на вулиці, або ж ваш улюбленець хоче ховатися від усіх – завішайте вхід до будки тканиною. Це зекономить тепло і вбереже від яскравого світла.

Дах

Якщо будиночок стоятиме в приміщенні, дах можна не робити. Або ж виготовити декоративний варіант з фанери.

Однак якщо будка призначена для вулиці, дерев'яний або фанерний дах потрібно вкрити водонепроникним матеріалом. Це може бути шифер, жерсть, черепиця тощо.



Існує багато варіантів стильних будок для квартири / Фото Sobakibalabaki

Для вуличного використання вам може знадобитися досить товста фанера або дерево. У зимовий період потрібно утеплити будку за допомогою мінеральної вати, пінопласту, войлоку тощо. Всередину покладіть сіно: в морози собака зможе у нього "закопуватися".

Пам'ятайте, що не всі улюбленці можуть жити на вулиці взимку. Це залежить від віку, стану здоров'я, довжини й густоти шерсті та розмірів собаки.

Дивіться відео, як зробити будку для собаки:

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