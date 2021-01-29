Когда в доме появляется маленький щенок, все начинают придумывать разные необычные клички для своей собаки. Наша подборка популярных имен для собак поможет вам в этом.

Источник: 24 канал

С появлением нового домашнего любимца в доме возникает вопрос: как назвать щенка. Присвоение имени собаке для хозяина может быть процессом её познания и поиска чего-то, что соответствует её личности. Всегда стоит отталкиваться от характера, внешнего вида собаки и ваших собственных предпочтений. Для облегчения наименования мы создали для вас каталог кличек для собак-мальчиков по алфавиту.

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Имена для собак должны быть достаточно короткими и содержать звонкие звуки / Фото Unsplash

A

Арод, Арон, Аббат, Абиднего, Абеляр, Абенстер, Абенцио, Абердин, Абхи, Адалард, Адаморе, Адда, Аддисон, Аддо, Адельберт, Адельфрид, Аделино, Адельмо, Адельфос, Адлан, Адлер, Адли, Адольф, Адон, Адонис, Адрастос, Адриан, Аэро, Афро, Агаба, Агадор, Агапе, Агафон, Ахмик, Арен, Айкман, Айтан, Аякс, Ахри, Акил, Аладдин, Алан, Аланд, Аларик, Аластер, Альберт, Альберто, Альбинос, Алхимик, Альдерон, Альдис, Алек, Алерон, Алесер, Алекс (Аликс), Альфе, Альфонсо, Альфред, Альфредо, Алжир, Альгернон, Алим, Алиск, Аллард.

Б

Бакарди, Бачи, Баден, Бейнн, Бейкер, Балу, Балрам, Балто, Бам, Бэмби, Бамбино, Бамбук, Бейн, Банджо, Банкай, банки, Баннер, Барден, Баренда, Бари, Баркли, Бартли, Бартон, Барух, Башер, Бастиан, Бэтмен, Батти, Баул, Бакстер, Бизли, Бисти, Бофорд, Бомон Потому, Бивис, Бебе, Бебо, Беккер, Беккет, Бекхэм, Бибо, Бетховен, Биз, Белдон, Беллами, Беллас, Бемиджи, Бемус, Бен, Бендер, Бенедикт, Бенелли, Бенджамин, Бенджи, Бенно, Бенни, Бенсон, Бентон, Беовульф, Беренгера, Берген, Берк, Беркли, Берлин, Берлинго, Бернард, Берни, Берш, Берт, Бертрам, Берилл, Бевало, Беверли, Бевин, Бифф, Биггли, Биггс, Бигзби, Бильбо, Билл, Билли, Бимер, Бинг, Бингем, Бинго, Бино, Бинкс, Бит, Битзи, Биксби, Блэкджек, Блейн, Блез, Блейк, Блейкли, Бланко, Бланкито, Блатерскит, Блаз, блиц, Блонди, Блу, Блупер, Блюбел Потому что, Боб, Бобби, Бобо, Бобу, Бобот, Боцефус.

В

Вадар, Вейдер, Ваго, Валентино, Валерай, Вали, Валлис, Ванс, Вандергриф, Ванг, Ваниль, Ванинад, Варден, Вардон, Вариан, Вария, Варне, Варочер, Варро, Варун, Васант, Васава, Василиос, Василис, Вас, Васу, Васуман, Воган, Вавас, Веданга, Верь, Вегас, Вегемит, Вердуччи, Веред, Вернан, Вернер, Верни, Вернон, Виан, Вице, Виктор, Видаль.

Г

Габбары, Гейб, Габу, Гачи, Гейдж, Гейне, Галахад, Гален, Галилей, Гальвин, Гамма, Гамаль, Аман Гамму, Анна, Ганнон, Гаркон, Гарет, Гарфилд, Гарме, Гарнер, Гранат, Гарри, Гаррик, Гарридан, Гарт, Гэри, Харрисон, Гаспар, Гатор, Гэтсби, Гэвин, Гебо, Геккон, Герт, Гелерт, Гена, Гербер, Гершем, Гершвин, Гили, Гус, Гиббс, Гиби, Гибсон, Гедеон, Гилберт, Гилби, Гиллиган, Гилрой.

Д

Дейл, Дален, Дали, Даллас, Дамиан, Дэмиен, Дэймон, Даниэль, Даниор, Данджу, Дэнни, Данте, Дарелл, Даррен, Даршан, Дартс, Д'Артаньян, Дарт, Дарвин, данные, Дэйв, Давиана, Дэвид, Дэвидсон, ДаВинчи, Дэвис, Дауг, Доусон, Дакс, Даксель, Дакстер, Дейтон, Дин, Дингело, Дебо, Децимус, Декер, Дифор, Диган, Дизель, Дега, Дегал, Дейон, Делано, Дельгадо, Дели, Дельмар, Демон, Демпси, Денес, Дэн, Деннис, Дентон, Денвер, Дензел, Део, Доги, Дерби, Дерек, Дермот, Дерралл, Деррик, Деррингер, Дерри, Дервин, Десмонд, Детектив, Детройт, Деванг, Девин, Девитри, Декстер, Дезел, Бриллиант, Дик, Дикинсон, Дики, Дидди, Диего, Дизель, Дитер, Дигби, Диггс, Дигги, Дилберта.

Э

Эрнхардт, Эдди, Эдгар, Эдмунд, Эдсель, Эдвард, Эдвард, Ейор, Эгон, Эйнштейн, Элдридж, Эльф, Элиот, Эллиотт, Эллис, Еллсбери, Элмер, Эльмо, Элрой, Элтон, Элвис.

Е

Еджерри, Езера, Елай, Емеля, Енай, Енго, Есонн, Ешко.

Ж

Жаспер, Жокей, Жостер, Жоффр, Жужик, Жук, жулан, Жюльен.



Собаки быстро учатся отзываться на свое имя / Фото Unsplash

З

Захария, Захари, Зак, Закари, Зафира, Зайден, Зака, Зале, Заммис, Зандер, Зейн, Заниель, Заниполо, Зан, Зареб, Заред, Зарека, взрастит, Закстер, Зай, Зайден, Зайфод, Зайн, Зазу, Зеб, Зубик, Зебо, Зефирина, Зеке, Зелиг, Зенапитт, Зенден, Зенон.

И

Ибагар, Ибакра, Ичабод, Идрак, Игги, Иглу, Игольд, Ияль, Ики, Икку, Илиттер, Илол, Илоп, Имаиз, Иман, Иманг, Иман, Имус, Инам, Индиан, Индиана Джонс, Индиго, Инди, Ингор, Инкери, Инки, Инуми, Ипак, Ипапи, Ипполит, Икату, Икрар, Ирупи, Ирвин, Исаак, Исаия, Исани, Исара, Измаил, Исмара, Истре, ИСУП, Иван, Изак, Иззи.

К

Кэдбери, Кадман, Кедмон, Келин, Кагни, Каин, Колдер, Колдуэлл, Калеб, Калисто, Калверт, Кальвин, Кевин, Калипсо, Камден, Камерон, Каме, Камлин, Камму, Кэмпбелл, Канен, Капо, Каппи, Капри, Капитан, Карел, Карибу, Карл, Карлетон, Карлайл, Карлито, Карлос, Карлсон, Карлтон, Карлайл, Кармель, Кармело, Кармайкл, Карни, Кэррингтон, Карсон, Картер, Картман, Карвер, Каспар, Каспер, Кастель, Кастиэль, Кастро, Катон.

Л

Лаэрт, Лафайет, Лаго, Лагос, Лэрд, Лайт, лалит, Ламар, Ламбо, Ламберт, Лэнс, Ланселот, Лендер, Ландо, Лэнгстон, Ленни, Ланцо, Лаппи, Лакиза, Ларри, Лардж, Лоусон, Лейн, Леандр, Лир, Ли, Лейден, Лейтон, Лейт, Леннокс, Ленни, Ленсар, Лео, Леон, Леонард, Леонардо, Леопард, Леопольд, Лестат, Лестер, Леви, Леви, Лью, Льюис, Лекс.

М

Мабари, Макалу, Макбет, Макдугал, Макдуфф, Макгрегор, Макгивер, Мачо, Мак, Мэки, Мейкон, Максен, МакТавиш, Мэйси, Мадан, Мэдден, Мэдисон, Мадрид, Маэстро, Магнум, Магнус, Мегви, Махавира, Май Тай, Майкин , Мако, рис, Мамбо, Мандер, Манфред, Манго, Маниш, Мэнли, Манодж, Мэнселл, мансух, Мансур, Ману, Мануэль, Марсель, Марк, Маркос, Марден, Марино, Марио, Мариус, Марион, Марк, Маркс, Марк , Марленд, Марли, Марлоу, Мармадюк, Марракеш, Марс, Марсден, Марти, Мартин, Марвин, Мейсон, Матай, Матей, Метер, Матис, Мэтью, Мэтти, Морис, Маверик, Макс, максимум, Максимус, Максвелл, Макдаффи, Макги , Макгроу, Мико.

Н

Набенду, Набиско, Налдо, Нандини, Нано, Наполеон, Нарс, Нейт, Натан, Натаниэль, Навин, Нико, Нехи, Нил, Нек, Нельсон, Нео, Нептун, Нерон, Нестер, Нестор, Неван, Невилл, Невин, Ньюэлл, Ньюн, Ньютон, Ниблер, Ник, Никель, Никс, Никки, Нико, Нилай, Нимай, Ниндзя.

О

Окли, Обама, Оберон, Оби, Оби-Ван, Обли, Оддис, Оди, Одо, Одиссей, Олерин, Оли, Оливер, Олли, Оло, Омар, Омен, Оникс, Оги, Опи, Орион, Орсон, Орвилл, Орвис, Оскар, Осирис, Осита, Оскер, Оски, Осмонд, Осо, Освальд, Отелло, Отис, Отто, Оуэн, Окси, Оззи.

П

Пабло, Пачино, Пакер, Паки, Пако, Паддингтон, Пэдди, Падула, Пейсли, Паладі, Палти, Панчи, Папе, Паппи, Папз, Паркер, Парр, Паскаль, Патрик, Пэтси, Паттерсон, Паттон, Павз, Пакс, Пакстон, Пэйсон, Пейтон, Пибо, Пекос, Пенли, Перри, Персей, Перт, Пит, Пити, Петри, Пикассо, Пьебальд, Пьер, Пирсон.



Обычно к имени собаки в семье начинают добавлять ласкательные формы / Фото Unsplash

Р

Рэдклифф, Радез, Редфорд, Рэй, Рэйден, Рейдер, Рейдон, Раджан, Рэли, Ральфи, Ральф, Рембо, Рамис, Рамиус, Рамоне, Рамзес, Рэмзи, Рэнс, Рэндалл, Рейнджер, Ранго, Ренсфорд, Рафаэль, Раскель, Растас, Ратри, Рейвингер, Рэй, Рэйберн. Рэймонд, Рейнард, Рази, Редмонд, Рид, Риз, Регги, Реджи, Реджинальд, Регис, Райхен, Реми, Ремингтон, Ремми, Ремус, Реми, Ренье, Ренджи, Реннер, Ренни, Рино, Рувим, Рекс, Рекс, Рейнард, Ретт, Родос, Роде, Рибе, Рикардо, Ричард, Рики, Рико, Риддик, Ридли, Ригби.

С

Сабастьяна, Саде, Сейгер, Саки, Салем, Салим, Сэлинджер, Салли, Сальвадор, Сэм, Самкро, Самиен, Самир, Саммон, Сэмми, Сампсон, Самсон, Самуил, Самурай, Санборн, Санчо, Сандип, Сандерс, Сандерсон, Санди, Сандон, Сэнди, Санфорд, Санджог, Санкар, Сантьяго, Санто, Сапп, Сарджент, Сатруйт, Сатурн, Сакстон, Скам, Скаплер, Скуби, Скуби Ду, Скупые, Скорпион, Скотч, Скотт, Скотти, Скрэппи, Скрап, Себастьян, Сефф, Сегера, Семинол, Северус, Сид, Сиддел, Сиддхарта, Сильвио, Симба, Саймон, Синдбад, Синклер, Сингх, Синджон, Сэр, Сикс, Скит, Скитер.

Т

Табаско, Табу, Таддео, Тэффи, Тадж, Талисман, Талман, Талос, Тамаринд, Тамир, Тангело, Танго, Таннер, Тапер, Тардис, Тарун, Тарзан, Тасси, Тейт, Тетерев, Тавис, Тейлор, Таз, Тез, Тедди, Тиган, Тед, Тико, Теган, Тедж, Телфорд, Тем, Теман, Темане, Тененан, Теннисон, Террела, Текс, Техас, Табит, Фаддей, Таман, Тейн, Танос, Тэтчер, Такстер, Тео, Теоболд, Терон, Тесей, Тибо, Томас, Тор, Торн, Торп, Тампа, Терстон, Тибальт, Тиберий, Tic, Tac, Тико, Тирни, Тиффэни, Тигр, тики, Тилак, Тимми, Тимон, Тина, Тито, Тивон, Тобби, Тобиас, Тобо, Тодд, Тодо.

В

Уби, Угги, Уки, Улисс, Уно, Ушио, Устад, Узи.

Ф

Фалькнер, Фабио, Фалькор, Фалгун, Фанджо, Фантом, Фаолан, Фараджи, Фарго, Фаркель, Фарли, Фаррелл, Фэрроу, Фебо, Фэктори, Феликс, Феликс, Фелиз, Фенек, Фентон, Фенвэй, Ферб, Фердинанд, Фергус, Фергюсон, Фернандо, Ферран, Фестер, Фест, Фет, Фез, Фидель, Фидо, Филдинг, Фигаро, Финлей, Финли, Финн, Финнеган, Финниган, Финли, Фионн, Фишер, Фивер, Физи, Фламбо, Фланнер, Флавий, Флеминг, Флетчер, Флинтстоун, Флиппер.

Х

Хачи, Хейч, Хачу, Хаден, Хади, Хаким, Хакол, Хаку, Хейл, Хэлси, Хелтон, Хамаль, Хамеш, Хамиш, Хан, Ханди, Хани, Хэнк, Хенли, Хануш, Ханзо, Хаоп, Хапер, Хараме, Хардик, Хариш, Харли, Харлоу, Харман, Хару, Харпер, Хартли, Хару, Хассон, Хатико, Хатти, Хаос, Хайден, Хейс, Хеллер, Хеманг, Хеми, Хендо, Хенли, Херка.

Ц

Царь, Цезарь, Цези, Целер, Циклон, Цыган.

Ч

Чара, Чаран, Чарльз, Чарльстон, Чарли, чармандер, Чейз, Чапер, Чато, Чатвин, Чосер, Чонси, Ченси, Чечи, Чито, Чейни, Чери, Чероки, Честер, Чт, Четан, Чеви, Чекс, Чекстер, чиби, Чико, Чико, Чили, Чилтон, Чинмай, Чино, Чинук, Чинто, Чип, Чипак, Чиранеев, Чиро, Чисим, Чодзи, Чемп, Чемпион, Чемперы, Чуо.

Ш

Седрахом, Шайлен, Шакарим, Шейкер, Шекспир, Шалин, Шенди, Шейн, Шанкар, Шенкер, Шоу, Шомут, Шон, Шейдон, Шелби, Шелдон, Шелли, Шема, Шемпа, Шемус, Шеп, Шерберт, Шеридан, Шеридон, Шериф, Шерлок, Шерман, Шервуд, Шигеказу, Шайло, Шиничи, Шипли, Шипп, Широ, Шишир, Шив, Шоичи, Шрей, Шуламит, Шунич, Шрам, Шнапс, Шульц, Шумахер, Шуйлер, Швейцер.



Собачкам нужно давать имена, которые будут подходить им в течение всей жизни / Фото Unsplash

Ю

Ювентус, Юго, Юджин, Юрай, Юрхан, Юрчик.

Я

Яго, Яксик, Ямакаси, Янис, Янош, Янчи, Япончик, Ярик, Ярс, Ярый, Ясон, Яхонт.