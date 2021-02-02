З появою нового домашнього улюбленця у домі виникає питання його виховання. Неабияк важливо привчати котів до лотка, аби вони не наробили сюрпризів на килим чи в кутку. Дізнайтеся, як швидко привчити кошеня або дорослого кота до лотка.

Джерело: 24 канал

Іноді навіть добре навчений кіт може також забути дорогу до туалету, тому варто завжди контролювати пухнастого та зважати на фактори, які можуть впливати на таку поведінку кота.

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Навіть дорослого кота можна привчити до лотка / Фото ilike.pet

Для того, щоб привчити кошеня чи дорослого кота до туалету потрібно використовувати такі додаткові засоби:

Лоток чи коробка. У зоомагазинах є безліч варіантів лотків різних кольорів, форм та розмірів. Варто обирати його залежно від розміру вашого котика та власних уподобань. Також можна використовувати картонну коробку з низькими бортиками, але варто пам'ятати, що такий туалет потребуватиме частішої заміни.

У зоомагазинах є безліч варіантів лотків різних кольорів, форм та розмірів. Варто обирати його залежно від розміру вашого котика та власних уподобань. Також можна але варто пам'ятати, що такий туалет потребуватиме частішої заміни. Наповнювач для туалету. Існує також багато варіантів наповнювача для туалету: від недорогих глиняних підстилок, що не злипаються, до екологічно чистих варіантів, виготовлених з таких матеріалів, як соснові гранули, перероблена газета і навіть пшениця. Наповнювач потрібен для того, аби поглинати запахи та для легшого прибирання. Зазвичай коти не дуже вимогливі до того, який тип підстилки ви використовуєте, але деякі пухнасті дуже прискіпливі до текстури та запаху підстилки. Тому перш ніж ви оберете варіант наповнювача, потрібно буде перепробувати багато варіантів.

Існує також багато варіантів наповнювача для туалету: виготовлених з таких матеріалів, як соснові гранули, перероблена газета і навіть пшениця. Наповнювач потрібен для того, Зазвичай коти не дуже вимогливі до того, який тип підстилки ви використовуєте, але до текстури та запаху підстилки. Тому перш ніж ви оберете варіант наповнювача, потрібно буде перепробувати багато варіантів. Ласощі та іграшки. Після того як котик сходить у туалет, варто нагородити його улюбленими ласощами чи кормом. Ви також можете використовувати іграшки, щоб допомогти створити позитивні асоціації з використанням лотка.



Існує чимало різних наповнювачів для лотка / Фото Hotline

Процес навчання:

Познайомте кота з лотком. Покладіть його всередину, щоб той обнюхав його. Не переносьте лоток з місця на місце, щоб котик міг запам'ятати, де він може сходити в туалет.

Помістіть свою кішку в лоток відразу після їжі та після того, як кіт прокинеться. Слідкуйте протягом дня за котом, щоб вчасно його помістити у лоток, коли він починає хотіти в туалет. Ознаки цього: котик починає присідати в певному місці або ж обнюхує майбутнє місце "злочину".

Не карайте і не сваріть кота за те, що він випорожнився не у тому місці. Це призведе лише до стресу та занепокоєння, що може посилити проблему та ускладнити тренування. Кішки не пов'язують покарання з цим інцидентом, тому це не допомагає навчити їх не робити цього в майбутньому.



Краще привчати кошеня ходити на лоток змалечку / Фото Pixabay

Причиною того, що котик відмовляється йти до туалету в лоток, може бути певна медична проблема або неправильний вибір лотка, його місця та наповнювача.

Очищення туалету:

Важливо правильно доглядати за котячим туалетом. Це не тільки допоможе усунути неприємний запах у будинку, але і зробить використання туалету приємнішим для вашої кішки. Отже, варто дотримуватися таких рекомендацій щодо прибирання лотка:

Щодня очищуйте лоток від фекалій та сечі за допомогою спеціальної лопатки. Замінюйте забруднену підстилку за необхідності – зазвичай, коли вона перестає вбирати запах.

Замінюйте забруднену підстилку за необхідності – зазвичай, коли вона перестає вбирати запах. Очищуйте та дезінфікуйте коробку, коли замінюєте наповнювач. Використовуйте рідке мило та воду або розчин води та білого оцту. Не використовуйте відбілювач, дезінфікуючі засоби та інші агресивні хімічні речовини, які можуть завдати шкоди вашій кішці.

Використовуйте рідке мило та воду або розчин води та білого оцту. Не використовуйте відбілювач, дезінфікуючі засоби та інші агресивні хімічні речовини, які можуть завдати шкоди вашій кішці. Використовуйте ферментний засіб для прибирання, щоб очистити місця поза лотком, де у вашого кошеняти траплялися нещасні випадки. Цей тип очищувача усуне запах, який, якщо його не прибрати, може спонукати кота надалі випорожнюватись у тому місці.



Коту може не сподобатися, що його туалет брудний, і він почне "мститися" / Фото Goodcat

Правила для вдалого розміщення лотка:

Кішки мають природний інстинкт заривати свої відходи, але якщо лоток стає недоступним, кішка може знайти інше місце, щоб сходити у туалет. Вибір правильного місця для встановлення лотка може супроводжуватися невдачами, але загалом є кілька загальних рекомендацій, які слід враховувати при виборі місця.

Доступне та зручне місце. Подбайте про те, щоб котик довго не блукав по квартирі чи будинку, щоб знайти лоток. Рекомендовано встановити його у ванній кімнаті. Також варто пам'ятати про те, щоб двері до кімнати, де стоїть туалет, повинні бути завжди відчинені.

Подбайте про те, щоб котик довго не блукав по квартирі чи будинку, щоб знайти лоток. Рекомендовано встановити його у ванній кімнаті. Також варто пам'ятати про те, щоб двері до кімнати, де стоїть туалет, Не встановлюйте туалет поблизу місця, де кіт їсть. Кішки бачать свою зону годування як своєрідний дім у домі, і їх природним інстинктом є сечовипускання та дефекація далеко від цього простору. Встановлення лотка біля мисок з їжею та водою може викликати у нього занепокоєння та збільшити ймовірність того, що він не захоче ходити у туалет в цьому місці.

Кішки бачать свою зону годування як своєрідний дім у домі, і їх природним інстинктом є сечовипускання та дефекація далеко від цього простору. Встановлення лотка біля мисок з їжею та водою в цьому місці. Спокій і тиша. Більшість котів полюблять усамітнитись в тихому місці під час того, як йдуть в туалет. Варто обирати для встановлення тиху зону, що доступна і проста у пошуку.



Лоток має бути доступний для кота цілодобово / Фото Rivnepost

Як привчити дорослого кота до туалету:

Як правило, старші коти вже добре навчені, як ходити на лоток. Але трапляється так, що лоток у житті кішки з'являється досить пізно, коли всі звички вже сформовані. Привчити дорослих котів ходити в туалет на лоток може бути найбільшим випробуванням. У таких випадках рекомендовано наповнити коробку землею чи піском. Коли кішка звикне випорожнятися у призначеному для того місці, поступово замінюйте землю спеціальною підстилкою для котів, щоб дати їй можливість ознайомитися з новою поверхнею.

коли всі звички вже сформовані. Привчити дорослих котів ходити в туалет на лоток може бути найбільшим випробуванням. У таких випадках Коли кішка звикне випорожнятися у призначеному для того місці, поступово замінюйте землю щоб дати їй можливість ознайомитися з новою поверхнею. Старші коти, можливо, також мають болі у суглобах та загальну слабкість через вік, що ускладнює доступ до лотка. Подбайте про те, що бортики туалету не були занадто високими.

Подбайте про те, що бортики туалету не були занадто високими. Кішки, яких ще не стерилізували, можуть випорожнюватись по всьому будинку, щоб позначити свою територію , навіть після повного звикання до лотка. Зазвичай, стерилізація розв'язує проблему випорожнення у кутках.

, навіть після повного звикання до лотка. Зазвичай, стерилізація розв'язує проблему випорожнення у кутках. Якщо ваше кошеня вже звикло до лотка, а потім раптово почало уникати туалету, у такому випадку існує основна проблема. Стрес і занепокоєння можуть призвести до того, що кішка перестає використовувати лоток, тому варто поміркувати, чи не відбулися якісь серйозні зміни в її середовищі, і поговорити зі своїм ветеринаром.

тому варто поміркувати, чи не відбулися якісь серйозні зміни в її середовищі, і поговорити зі своїм ветеринаром. Часто відмова від використання лотка може бути ознакою основної медичної проблеми, наприклад, інфекції сечовивідних шляхів.

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Для дорослого кота краще спочатку наповнювати лоток піском або землею / Фото Pixabay

Розв'язання проблем зі здоров'ям кішки:

Прослідкуйте за вашим котом. Якщо він не використовує лоток, важливо перевірити приміщення, щоб переконатися, що він в змозі взагалі випорожнятися. Якщо це не відбувається, у кота може бути часткова або повна непрохідність уретри. Деякі коти з інфекціями сечовивідних шляхів або закупорками схильні до сечовипускання на кахельній, цементній або дерев'яній підлозі, оскільки вони, як правило, шукають поверхні, які є прохолодними на дотик і гладкими до шкіри. На додаток до загального обстеження, ваш ветеринар, швидше за все, проведе аналіз сечі, а також може провести посів сечі та призначити рентген, щоб визначити причину та місце проблеми вашої кішки.

Якщо він не використовує лоток, важливо перевірити приміщення, щоб переконатися, що він в змозі взагалі випорожнятися. Якщо це не відбувається, Деякі коти з інфекціями сечовивідних шляхів або закупорками оскільки вони, як правило, шукають поверхні, які є прохолодними на дотик і гладкими до шкіри. На додаток до загального обстеження, ваш ветеринар, швидше за все, вашої кішки. Кров у сечі. Однією із ранніх ознак котячих захворювань нижніх сечовивідних шляхів, а також каменів у нирках та сечовому міхурі, є кров у сечі та часті або тривалі зусилля під час сечовипускання. Інші симптоми, на які слід звернути увагу – це крик кота під час сечовипускання та надмірне облизування / очищення статевих органів.

Однією із ранніх ознак котячих захворювань нижніх сечовивідних шляхів, а також каменів у нирках та сечовому міхурі, є кров у сечі та часті або тривалі зусилля під час сечовипускання. – це крик кота під час сечовипускання та надмірне облизування / очищення статевих органів. Блювання, діарея та втрата ваги. Деякі коти мають запалення шлунково-кишкового тракту, що викликає у них запальне захворювання кишечника. Найпоширеніші симптоми ЗЗК включають блювоту, діарею, втрату ваги та млявість. Деякі коти також випорожнюються кривавим калом. Симптоми можуть відрізнятися залежно від того, яка частина шлунково-кишкового тракту уражена.



Через проблеми зі здоров'ям дорослий кіт може відмовитися ходити на лоток / Фото Pixabay

Якщо ваш кіт відчуває будь-який із цих симптомів, важливо якомога швидше звернутися до ветеринара. Якщо ці захворювання не лікувати, це може призвести до закупорки уретри і навіть до летального результату.

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Тепер, коли ви озброєні всім необхідним для того, щоб навчити кота, ви вже на шляху до щасливих, гармонійних стосунків із вашим новим улюбленцем. Після того, як ви виключили стрес або проблеми зі здоров'ям і спробували всі інші методи, ваша кішка обов'язково подружиться із лотком.