С появлением нового домашнего любимца в доме возникает вопрос его воспитания. Очень важно приучать кошек к лотку, чтобы они не наделали сюрпризов на ковер или в углу. Узнайте, как быстро приучить котенка или взрослого кота к лотку.

Источник: 24 канал

Иногда даже хорошо обученный кот может также забыть дорогу в туалет, поэтому стоит всегда контролировать пушистого и учитывать факторы, которые могут влиять на поведение кота.

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Даже взрослого кота можно приучить к лотку / Фото ilike.pet

Для того чтобы приучить котенка или взрослого кота к туалету нужно использовать такие дополнительные средства:

Лоток или коробка. В зоомагазинах есть множество вариантов лотков различных цветов, форм и размеров. Стоит выбирать его в зависимости от размера вашего котика и собственных предпочтений. Также можно использовать картонную коробку с низкими бортиками, но стоит помнить, что такой туалет потребует более частой замены.

Наполнитель для туалета. Существует также много вариантов наполнителя для туалета: от недорогих глиняных подстилок, которые не слипаются до экологически чистых вариантов, изготовленных из таких материалов, как сосновые гранулы, переработанная газета и даже пшеница. Наполнитель нужен для того, чтобы поглощать запахи и для легкой уборки. Обычно кошки не очень требовательны к тому, какой тип подстилки вы используете, но некоторые пушистые очень придирчивы к текстуре и запаху подстилки. Поэтому прежде чем вы выберете вариант наполнителя, нужно будет перепробовать много вариантов.

Лакомства и игрушки. После того как котик сходит в туалет, стоит наградить его любимым лакомством или кормом. Вы также можете использовать игрушки, чтобы помочь создать положительные ассоциации с использованием лотка.



Существует множество различных наполнителей для лотка / Фото Hotline

Процесс обучения:

Познакомьте кота с лотком. Положите его внутрь, чтобы тот обнюхал его. Не переносите лоток с места на место, чтобы котик мог запомнить, где он может сходить в туалет.

Поместите свою кошку в лоток сразу после еды и после того, как кот проснется. Следите течение дня за котом, чтобы вовремя его поместить в лоток, когда он начинает хотеть в туалет. Признаки этого: котик начинает приседать в определенном месте или обнюхивает будущее место "преступления".

Не наказывайте и н е ругайте кота за то, что он опорожнился не в том месте. Это приведет только к стрессу и беспокойству, что может усугубить проблему и усложнить тренировки. Кошки не связывают наказание с этим инцидентом, поэтому это не помогает научить их не делать такого в будущем.



Лучше приучать котенка ходить на лоток с детства / Фото Pixabay

Причиной того, что котик отказывается идти в туалет в лоток, может быть определенная медицинская проблема или неправильный выбор лотка, его места и наполнителя.

Очистка туалета:

Важно правильно ухаживать за кошачьим туалетом. Это не только поможет устранить неприятный запах в доме, но и сделает использование туалета приятным для вашей кошки. Итак, следует придерживаться следующих рекомендаций по уборке лотка:

Ежедневно очищайте лоток от фекалий и мочи с помощью специальной лопатки. Заменяйте загрязненную подстилку при необходимости – обычно тогда, когда она перестает впитывать запах.

Очищайте и дезинфицируйте коробку, когда заменяете наполнитель. Используйте жидкое мыло и воду или раствор воды и белого уксуса. Не используйте отбеливатель, дезинфицирующие средства и другие агрессивные химические вещества, которые могут нанести вред вашей кошке.

Используйте ферментное средство для уборки, чтобы очистить места вне лотка, где у вашего котенка случались несчастные случаи. Этот тип очистителя устранит запах, который, если его не убрать, может побудить кота в дальнейшем испражняться в том месте.



Коту может не понравиться, что его туалет грязный, и он начнет "мстить" / Фото Goodcat

Правила для удачного размещения лотка:

Кошки имеют естественный инстинкт зарывать свои отходы, но если лоток становится недоступным, кошка может найти место, чтобы сходить в туалет. Выбор правильного места для установки лотка может сопровождаться неудачами, но в целом есть несколько общих рекомендаций, которые следует учитывать при выборе места.

Доступное и удобное место. Позаботьтесь о том, чтобы котик долго не бродил по квартире или дому, чтобы найти лоток. Рекомендуется установить его в ванной комнате. Также стоит помнить о том, чтобы дверь в комнату, где стоит туалет, должна быть всегда открыта.

Не устанавливайте туалет вблизи места, где кот ест. Кошки видят свою зону кормления как своеобразный дом в доме, и их естественным инстинктом является мочеиспускание и дефекация далеко от этого места. Установка лотка у мисок с едой и водой может вызвать у него беспокойство и увеличить вероятность того, что он не захочет ходить в туалет в этом месте.

Спокойствие и тишина. Большинство кошек любят уединиться в тихом месте во время того, как идут в туалет. Следует выбирать для установки тихую зону, которая доступна и проста в поиске.



Лоток должен быть доступен для кота круглосуточно / Фото Rivnepost

Как приучить взрослого кота к туалету:

Как правило, старшие коты уже хорошо обучены, как ходить на лоток. Но случается так, что лоток в жизни кошки появляется довольно поздно, когда все привычки уже сформированы. Приучить взрослых котов ходить в туалет на лоток может быть самым большим испытанием. В таких случаях рекомендуется наполнить коробку землей или песком. Когда кошка привыкнет испражняться в предназначенном для этого месте, постепенно заменяйте землю специальным наполнителем для кошек, чтобы дать ей возможность ознакомиться с новой поверхностью.

Старшие коты, возможно, также имеют боли в суставах и общее недомогание из-за возраста, что затрудняет доступ к лотку. Позаботьтесь о том, что бортики туалета не были слишком высокими.

Кошки, которых еще не стерилизовали, могут испражняться по всему дому, чтобы обозначить свою территорию , даже после полного привыкания к лотку. Обычно, стерилизация решает проблему испражнения в углах.

Если ваш котенок уже привык к лотку, а затем внезапно начал избегать туалета, в таком случае существует основная проблема. Стресс и беспокойство могут привести к тому, что кошка перестает использовать лоток, поэтому стоит подумать, не произошли какие-то серьезные изменения в ее среде, и поговорить со своим ветеринаром.

Часто отказ от использования лотка может быть признаком основной медицинской проблемы, например, инфекции мочевыводящих путей.



Для взрослого кота лучше сначала наполнять лоток песком или землей / Фото Pixabay

Решение проблем со здоровьем кошки:

Проследите по вашим котом. Если он не использует лоток, важно проверить помещение, чтобы убедиться, что он в состоянии вообще испражняться. Если этого не происходит, у кота может быть частичная или полная непроходимость уретры. Некоторые коты с инфекциями мочевыводящих путей или закупорками склонны к мочеиспусканию на кафельном, цементном или деревянному полу, поскольку они, как правило, ищут поверхности, которые являются прохладными на ощупь и гладкими для кожи. В дополнение к общему обследованию, ваш ветеринар, скорее всего, проведет анализ мочи, а также может провести посев мочи и назначить рентген, чтобы определить причину и место проблемы вашей кошки.

Кровь в моче. Одним из ранних признаков кошачьих заболеваний нижних мочевыводящих путей, а также камней в почках и мочевом пузыре, является кровь в моче и частые или длительные усилия во время мочеиспускания. Другие симптомы, на которые следует обратить внимание – это крик кота при мочеиспускании и чрезмерное облизывание / очистка половых органов.

Рвота, диарея и потеря веса. Некоторые коты имеют воспаление желудочно-кишечного тракта, которое вызывает у них воспалительное заболевание кишечника. Самые распространенные симптомы ВЗК включают рвоту, диарею, потерю веса и вялость. Некоторые коты также испражняются кровавым калом. Симптомы могут отличаться в зависимости от того, какая часть желудочно-кишечного тракта поражена.



Из-за проблем со здоровьем взрослый кот может отказаться ходить на лоток / Фото Pixabay

Если ваш кот чувствует любой из этих симптомов, важно как можно быстрее обратиться к ветеринару. Если эти заболевания не лечить, это может привести к закупорке уретры и даже к летальному исходу.

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