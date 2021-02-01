На видео крохотный малыш тянется руками к перилам балкона. Однако рядом с ним сидит кошка, которая запрещает ему делать это опасное движение.

Источник: Главком

Дети интересуются всем, что есть вокруг, и не всегда понимают опасность своих действий. Это трогательное видео опубликовала офицер Индийской лесной службы Судха Рамен.

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Малыш пробует дотянуться руками к перилам открытого балкона. Но рядом с ним сидит кошка, которая мягко бьет ребенка по рукам своими лапками. Видно, что животное нервничает из-за таких действий ребенка.

В конце видео заметно, что ребенок и его хвостатая няня находились под наблюдением взрослого, поэтому настоящая опасность их не угрожала. Но пример того, как животное заботится о человеческом ребенке, не может не впечатлять.

Смотрите видео, на котором кошка хочет спасти малыша:

Видео кошки-спасательницы стало вирусным в сети. Оно собрало около 180 тысяч просмотров и 21 тысячу лайков.