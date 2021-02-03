Ученые доказали, что кошки с плоскими мордами живут с вечной гримасой боли
Это не значит, что им больно на самом деле. Но селекция заставила этих котов постоянно демонстрировать лицо со страждущим выражением.
Источник: LiveScience
Коты и кошки пород с плоскими мордами могут иметь трудности в общении с окружающими. Приплюснутая морда ограничила их способность демонстрировать эмоции.
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Коты-брахицефалы имеют постоянно грустное выражение морды / Фото Pipcat
Другим котам и людям сложно понять, когда такие породы демонстрируют страх, тревогу или боль.
О таком выводе сообщили ученые из университета Ноттингем Трент. В рамках эксперимента нейросеть проанализировала фотографии 2000 кошек. Алгоритм сравнил нейтральное выражение морд различных пород с гримасами боли котов после операций.
Шотландские вислоухие кошки выглядят наиболее страдающими / Фото Sorgente
Оказалось, что короткомордые коты даже в расслабленном состоянии имеют выражение боли. Больше всего "страдают" морды шотландских вислоухих кошек. Они выглядят даже более страдальчески, чем котики после операций.
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