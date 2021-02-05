Зеленого амазонского попугая принесли в центр помощи диким животным. Птица находилась на грани жизни и смерти.

Источник: инстаграм Renascer Acn

Попугай сточил свой клюв почти до восковицы – так называют птичий нос. Без клюва он не сумел бы выжить в джунглях. Птицам нужен этот орган, чтобы лазить по деревьям, добывать себе пищу и кусаться.

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Без клюва попугай – не попугай / Фото instagram.com/renasceracn

К счастью, птица попала в руки опытных врачей из центра Renascer ACN. Специалисты уже имели дело с такими проблемами и знали, как ему помочь.

Попугая немедленно отправили на операцию. Его оперировали ветеринары Мария Ангела и директор центра Пауло Роберто.



Сначала ветеринары вставили в остатки клюва металлические импланты / Фото instagram.com/renasceracn

В четыре руки им удалось восстановить клюв роскошной птицы. Сначала врачи встроили в то, что осталось от клюва, два стальных импланта. Затем сделали форму, чтобы изготовить новый клюв.

В качестве образца ветеринары взяли старый череп попугая этого же вида. Протез сделали из полиметилметакрилата – этот материал становится твердым и прочным в течение всего лишь 3 минут.



Теперь зеленый попугай имеет замечательный крепкий клюв / Фото instagram.com/renasceracn

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Теперь попугай имеет новый и очень надежный клюв – его можно расколоть только бензопилой.