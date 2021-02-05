Спасли редкого попугая: в Бразилии для птицы сделали новый клюв
Зеленого амазонского попугая принесли в центр помощи диким животным. Птица находилась на грани жизни и смерти.
Источник: инстаграм Renascer Acn
Попугай сточил свой клюв почти до восковицы – так называют птичий нос. Без клюва он не сумел бы выжить в джунглях. Птицам нужен этот орган, чтобы лазить по деревьям, добывать себе пищу и кусаться.
Интересно Собака воспитала более 160 котят: милые фото приемной мамы и ее детей
Без клюва попугай – не попугай / Фото instagram.com/renasceracn
К счастью, птица попала в руки опытных врачей из центра Renascer ACN. Специалисты уже имели дело с такими проблемами и знали, как ему помочь.
Попугая немедленно отправили на операцию. Его оперировали ветеринары Мария Ангела и директор центра Пауло Роберто.
Сначала ветеринары вставили в остатки клюва металлические импланты / Фото instagram.com/renasceracn
В четыре руки им удалось восстановить клюв роскошной птицы. Сначала врачи встроили в то, что осталось от клюва, два стальных импланта. Затем сделали форму, чтобы изготовить новый клюв.
В качестве образца ветеринары взяли старый череп попугая этого же вида. Протез сделали из полиметилметакрилата – этот материал становится твердым и прочным в течение всего лишь 3 минут.
Теперь зеленый попугай имеет замечательный крепкий клюв / Фото instagram.com/renasceracn
Читайте Ученые доказали, что кошки с плоскими мордами живут с вечной гримасой боли
Теперь попугай имеет новый и очень надежный клюв – его можно расколоть только бензопилой.
В карусели можно увидеть милое видео, где веселый попугай играет со своей спасительницей:
Поделиться новостью