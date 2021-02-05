Зеленого амазонського папугу принесли в центр допомоги диким тваринам. Птах перебував на межі життя і смерті.

Джерело: інстаграм Renascer Acn

Папуга сточив свій дзьоб майже до восковиці – так називають пташиний ніс. Без дзьоба він не зумів би вижити в джунглях. Птахам потрібен цей орган, аби лазити по деревах, добувати собі їжу та кусатися.

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Без дзьоба папуга – не папуга / Фото instagram.com/renasceracn

На щастя, птах потрапив до рук досвідчених лікарів з центру Renascer ACN. Фахівці вже мали справу з такими проблемами й знали, як йому допомогти.

Папугу негайно відправили на операцію. Його оперували ветеринари Марія Ангела та директор центру Пауло Роберто.



Спершу ветеринари вставили у залишки дзьоба металеві імпланти / Фото instagram.com/renasceracn

У чотири руки їм вдалося відновити дзьоб розкішного птаха. Спершу лікарі вмонтували у те, що залишилося від дзьоба, два сталевих імпланти. Потім зробили форму, щоб виготовити новий дзьоб.

У якості зразка ветеринари взяли старий череп папуги цього ж виду. Протез зробили з поліметилметакрилату – цей матеріал стає твердим та міцним протягом всього лиш 3 хвилин.



Тепер зелений папуга має чудовий міцний дзьоб / Фото instagram.com/renasceracn

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Тепер папуга має новий і дуже надійний дзьоб – його можна розколоти тільки бензопилою.

У каруселі можна побачити миле відео, де врятований папуга грається зі своєю рятівницею: