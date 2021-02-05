Собака виховала понад 160 кошенят: милі фото прийомної мами та її малюків
Собака з Нью-Йорка допомагає сором'язливим кошенятам звикнути до людей. Вона бере малюків "під своє крило", поки ті не перестануть боятися нового дому.
Джерело: Boredpanda
Маленький песик, на ім'я Кона стала популярною в мережі. Власники розмістили кілька фотографій в інстаграмі, і це зробило собаку популярною.
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Завдяки Коні кошенята адаптуються швидше / Фото instagram.com/shibuyarollcall
Зараз Кона стала прийомною мамою для двох тримісячних кошенят: Честера та Блейда. Господарі собаки знайшли малюків підкинутими на власному подвір'ї.
Кона виховала вже понад 160 кошенят. Усім їм вдалося знайти новий дім.
Собака допомагає перевозити малюків / Фото instagram.com/shibuyarollcall
Честер і Блейд – нові прийомні діти маленької собаки. Кошенята виявилися дуже полохливими, вони й досі бояться людей, а ось собаку визнали своєю мамою майже одразу.
Кона навіть допомагає перевозити малюків, сидячи з ними у переносці для котів.
Кошенята потребують соціалізації / Фото instagram.com/shibuyarollcall
Власники Кони вирішили допомагати кошенятам, які опинилися на вулиці.
Я завжди любив собак. У мене була якась розбита сім'я, і мої собаки були єдиною константою в житті. Я був єдиною дитиною і дуже схилявся до них для розради. Вони приносили мені стільки радості протягом мого дитинства, і я знав, що хочу якось віддячити їм. Виховання бездомних тварин – мій спосіб віддячити, – розповідає власник Кони.
Хоча господарі дому дуже звикають до своїх малих вихованців, їм доводиться відпускати їх в новий дім. Це складно і приємно водночас.
У Кони було чимало вихованців / Фото instagram.com/shibuyarollcall
Моя найбільша радість після усиновлення – отримувати повідомлення від усиновителів та спостерігати, як вони ростуть, в інстаграмі, – ділиться власниця собаки.
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Честер і Блейд також мають поїхати в новий дім після того, як пройдуть процес соціалізації. Завдяки мамі Коні їм це вдається.
Більше фото Кони та її вихованців дивіться тут:
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